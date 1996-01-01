Xerox 700 PRO: дебют на Дальнем Востоке

В крупнейшем полиграфическом предприятии Хабаровского края Хабаровской краевой типографии установлена первая на Дальнем Востоке полноцветная цифровая печатная машина Xerox 700 PRO. Благодаря этому типографии удалось повысить качество производимой продукции, расширить клиентскую базу и усилить потенциал для дальнейшего развития.

Стремясь упрочить свои позиции на дальневосточном рынке, руководство Хабаровской краевой типографии в январе 2010 года приняло решение о модернизации. Встал вопрос о приобретении современного высокопроизводительного оборудования, обеспечивающего стабильно высокое качество продукции. Проанализировав предложения поставщиков, руководство типографии пришло к выводу, что оптимальным решением стоящих перед предприятием задач станет полноцветный цифровой печатный комплекс Xerox 700 PRO.

Xerox 700 PRO является профессиональным решением для печати приложений высокого качества со скоростью 70 страниц в минуту и рассчитан на объёмы печати до 75000 отпечатков формата А4 в месяц. Комплекс поддерживает "безмасленую" технологию печати и позволяет значительно расширить спектр печатных приложений на материалах плотностью от 60 до 300 г/м2. Машина способна производить различные виды полиграфической продукции: брошюры, открытки, каталоги, фотоальбомы, художественные календари, корпоративные журналы и газеты, различные руководства и книги для ограниченной целевой аудитории, материалы директ-маркетинга и персонализированной рассылки.

– Нашим клиентам важно получать продукцию высокого качества и как можно более оперативно, а нам важны надежность и эффективность используемых решений. Поэтому мы выбрали полноцветную машину Xerox 700 PRO. С ее помощью мы расширили спектр предлагаемой продукции, в основном за счет различных рекламных материалов. Кроме того, теперь есть возможность выполнять большее количество небольших заказов – так называемых "коротких тиражей", от которых ранее мы были вынуждены отказываться – на офсете их производить невыгодно. Сейчас мы стали более гибкими в работе. Клиенты это ценят, – рассказал Владимир БАБУШКИН, директор КГУП "Хабаровская краевая типография".