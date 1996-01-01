"Накормим здоровой продукцией"

Вопрос закрепления жителей региона в ДФО остается одним из самых приоритетных. Для этого их нужно обеспечить качественным и доступным жильем, достойной работой и генетически здоровыми продуктами питания.

Выполнение последнего условия напрямую зависит от состояния сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока и страны в целом – убежден гость "ДК" генеральный директор Пищевого производственного объединения "Никольск", кандидат технических наук, председатель комиссии по экономической политике, промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству Думы Уссурийского городского округа Сергей ИЩЕНКО.

– Сергей Анатольевич, вопросы сельского хозяйства интересуют вас очень давно, и не только как политика, руководителя крупного пищевого производства...

– Да, с жизнью приморской сельской глубинки я знаком не понаслышке. Как и с зарубежным опытом в этой отрасли, поскольку часто приходилось бывать в производственных командировках в различных странах мира. Поэтому по-прежнему твердо придерживаюсь мнения: Россия способна и обязана накормить здоровой и экологически чистой пищей своих граждан. Для этого у нее есть и природные условия, и кадровый потенциал, осталось только, чтобы у правительства дошли руки до этой отрасли. А пока, к сожалению, катимся вниз.

Официальная статистика, конечно, пытается убедить нас в обратном, в том, что отрасль развивается, все дотации Министерства сельского хозяйства идут в дело. Фактически же по большинству показателей мы упали ниже уровня доперестроечного периода. Как ни больно это говорить, но села вымирают, земля зарастает сорняками, нехватка квалифицированных рабочих рук – колоссальная... Ситуация крайне сложная и неутешительная, особенно для людей, проживающих в сельской местности.

Сегодня принято сводить проблемы в отрасли к тому, что сельчане обленились, не хотят работать, но так могут рассуждать только те, кто никогда не был сам в их шкуре. Попробуйте пожить их жизнью хотя бы недельку: поносите воду ведрами, потопите зимой печку каждый день, поработайте в удушающей атмосфере свинарника или коровника (и не забудьте, что дома вас ждет “вторая смена”: куры, свиньи, корова...). Сразу поймете, почему большинство сельских жителей делает все для того, чтобы подобной участи избежали их дети.

– Но перспектива развития отрасли все-таки есть?

– Конечно. Например, в совместной организации с пищевиками крупных агропромышленных комплексов, причем недалеко от городов. Потому что пока мы не уравняем бытовые условия сельского жителя с уровнем жизни горожанина, сами горожане не поедут поднимать сельское хозяйство. А без них не справиться: жителей деревень слишком долго обманывали и кормили обещаниями о светлом будущем, и сегодня они никому и ничему не верят. Неслучайно в последние годы мы наблюдаем значительный недобор абитуриентов в сельскохозяйственные вузы – это ли не яркий сигнал о "перспективах" аграрной отрасли...

Второе важное условие – мощная государственная поддержка, поскольку сельское хозяйство всегда будет оставаться дотационным и зависеть от капризов погоды.

– Вы часто поднимаете вопрос продовольственной безопасности – на депутатских заседаниях, совещаниях с коллегами по рынку...

– Да, поскольку во многом именно с этой проблемой связана чудовищно низкая продолжительность жизни россиян. Разрабатываем нацпроекты, строим-строим больницы, а их по-прежнему не хватает. Так давайте жить и питаться так, чтобы не болеть!

Россия превратилась в страну – потребителя нездоровых продуктов питания зарубежного производства. Поскольку отечественный аграрный сектор не обеспечивает потребности россиян, коммерсанты организовали поток сырья и готовых продуктов из-за границы, причем самого дешевого сегмента, а соответственно и очень низкого качества. Зарубежные поставщики до сих пор не могут опомниться от радости, что завладели таким мощным рынком сбыта, как Россия. Я уже не говорю о контрабандных поставках, минующих не только таможенные, но и ветеринарные посты. И крайними в этой цепочке оказались рядовые россияне с мизерными зарплатами и пенсиями. В результате уровень заболеваемости различными недугами в стране растет, требуя открытия все новых и новых больниц и поликлиник.

Именно поэтому надо в срочном порядке реанимировать отечественное сельское хозяйство. Безусловно, определенные подвижки в этом есть, и правительство непременно решит эту задачу со временем, но для выведения аграрной отрасли страны на достойный мировой уровень потребуются годы упорного и кропотливого труда. И каждый из тех, кто причастен не только к сельскому хозяйству, но и смежным отраслям, обязан заниматься решением этой проблемы на местах. В частности, ППО "Никольск" работает над созданием агрокомплекса для укрепления собственной сырьевой базы. Это обеспечит создание полного замкнутого цикла пищевого производства с гарантированной генетической стабильностью выпускаемой продукции. Будем и дальше двигаться в этом направлении. По крайней мере, я, как производственник, ученый и политик, приложу для этого все усилия.