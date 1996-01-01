ДВЖД: движение без преград

Дальневосточная железная дорога является лидером транспортного сегмента и движущей силой в развитии экономики региона. Долгосрочная перспектива развития дальневосточного железнодорожного комплекса связана в первую очередь с комплексным развитием Дальневосточной магистрали для обеспечения прогнозируемого перспективного объема перевозок к 2020 году.

Выполняя функцию межотраслевого регионального комплекса, Дальневосточная железная дорога динамично обновляет и развивает инфраструктуру, наращивает пропускные и провозные способности в направлении портов Приморского края, Ванино и Советской Гавани, взаимодействует со странами АТР в сфере создания международных транспортных коридоров. Эти задачи осуществляются в рамках реализации "Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года", которая была принята в 2008 году в тесном сотрудничестве с администрациями регионов.

Тоннели и мосты

На сегодняшний день остро стоит вопрос об увеличении объемов перевозок в направлении Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла и развитии необходимой инфраструктуры железной дороги для обеспечения этих перевозок. Барьерным местом при перевозке грузов в данном направлении является участок Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, имеющий на своем протяжении уклоны до 27%, кривые малого радиуса, скальные прижимы и многочисленные искусственные сооружения, включая и Кузнецовский тоннель.

ОАО "РЖД" для обеспечения перевозок в данном направлении и ликвидации барьерного места был разработан проект "Реконструкция участка Оунэ – Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань", получивший государственную поддержку. Данный проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Общая его стоимость составляет около 59,9 млрд рублей, 42,3 млрд рублей – собственные средства ОАО "РЖД", 17,6 млрд рублей – средства инвестиционного фонда РФ.

На сегодняшний день пройдено 1,5 тысячи метров нового Кузнецовского тоннеля. Общая же его протяженность после окончания строительства составит 3890 метров. Помимо проходки штольни выполняется большой объем обслуживающих работ: устройство систем противопожарного водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, бурение дренажных скважин, устраиваются временные железнодорожные пути.

Кроме того, в рамках реконструкции участка Оунэ – Высокогорная в период с 2008 по 2009 год построены и сданы в эксплуатацию разъезды Кумтэ, Почепта, Аксака, Дюанка. Это позволило увеличить провозную способность до 12,9 млн тонн в год. В 2010 году будут введены в эксплуатацию разъезды Дакка, Дайчи, Удоми, Людю, завершена реконструкция станций Тумнин и Высокогорная, что позволит поднять провозную способность до 14 млн. тонн в год. К 2016 году в результате реализации всего проекта провозная способность участка Комсомольск-на-Амуре – Ванино будет увеличена до 29,7 млн тонн в год.

Прогнозируемые компаниями-грузоотправителями объемы перевозок назначением на Ванино – Советско-Гаванский транспортный узел до 100 млн тонн в год, а также создание особой экономической зоны в порту Советская Гавань ставят перед дорогой задачи по дальнейшему усилению железнодорожной инфраструктуры Северного широтного хода.

В 2009 г. завершено строительство второй очереди Лагар-Аульского тоннеля, расположенного на участке Облучье – Хабаровск в юго-восточных отрогах Малого Хинганского хребта. Длина тоннеля составляет 1279 м.

Построенный около века назад, он уже не мог должным образом обеспечивать скоростной режим и надежность транспортировки грузов и являлся узким местом Дальневосточной магистрали. Данная проблема решалась в два этапа. В первую очередь был построен новый однопутный тоннель, который был сдан в эксплуатацию летом 2006 г. После этого стало возможным приступить ко второй очереди работ – масштабной реконструкции старого "царского" тоннеля. Что и было сделано в кратчайшие сроки. Теперь на указанном участке через комплекс из двух тоннелей может осуществляться беспрепятственное двухпутное движение без ограничений по скорости и габариту груза.

Большое значение с точки зрения обеспечения экономической безопасности Дальневосточного региона имеет окончание реконструкции второй очереди мостового перехода через реку Амур у Хабаровска. Общий вес металлоконструкций пролетных строений моста достигает 18 тысяч тонн, площадь антикоррозийной защиты – 248 тысяч квадратных метров, длина станционных железнодорожных путей – 4,3 км. Стоимость строительства этого современного мостового сооружения составила около 6,7 млрд рублей без учета НДС.

Досье Сооружение старого моста началось в 1913 г. Мост был открыт для постоянного движения 18 октября 1916 г. В ноябре 1990 г. было разработано и утверждено технико-экономическое обоснование его реконструкции в варианте совмещенного мостового перехода с раздельным двухпутным железнодорожным движением по нижнему ярусу и автомобильным движением по верхнему ярусу. Работы по реконструкции начались в 1992 г. Железнодорожное движение по новому мостовому переходу открылось в 1998 г., автомобильное – в 1999 г. Работы на второй очереди велись с 2005 по 2009 год, когда она была принята государственной комиссией.

К приморским портам

В направлении портов Приморского края Дальневосточной железной дорогой также проводится работа по усилению инфраструктуры для обеспечения возрастающего объема перевозок. Одним из важнейших на данном направлении является проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к бухте Козьмино для пропуска нефтяных маршрутов", реализация которого завершена в 2009 году. Работы осуществлялись в рамках государственно-частного партнерства и оцениваются более чем в 5,5 млрд руб.

Проект позволил усилить участок Кузнецово – Находка – Хмыловский, от пропускной способности которого зависит бесперебойная работа конечного пункта нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Таким образом, это дало возможность на первом этапе проекта ВСТО перевозить по железной дороге со станции Сковородино на терминал в бухте Козьмино не менее 15 млн тонн нефти в год. В перспективе объемы поставок нефти по планам компании "Транснефть" возрастут до 30 млн тонн в год. В районе села Екатериновка, где железная дорога расходится на Находку и порт Восточный, возведена путепроводная развязка в разных уровнях. От нее проложен второй путь до разъезда Хмыловский и построен дополнительный железнодорожный мост через реку Партизанская. При его строительстве на Дальнем Востоке была впервые применена новая конструкция верхнего строения пути. Предполагается, что разъезд Хмыловский будет ориентирован на прием и передачу груженых поездов, Находка же – на обработку порожняка, формирование и отправку составов обратно. А усиленная под нефтеперевозки железнодорожная инфраструктура и после завершения строительства второй очереди ВСТО будет использована под увеличение объемов перевозок других грузов.

Необходимо также отметить разработанный Дальневосточной железной дорогой проект программы "Комплексная реконструкция железнодорожной инфраструктуры на участке Уссурийск – Находка". Его реализация даст возможность ввода в постоянное обращение на участке поездов массой 6300 тонн, подготовит инфраструктуру к прогнозируемому увеличению грузооборота (компаниями-грузоотправителями планируется увеличение перевозок грузов в контейнерах, угля) в сообщении с транспортным узлом Восточный – Находка.

Большое значение в развитии транспортного комплекса имеет и международное сотрудничество. Последовательно реализуя задачу по интеграции РЖД в евро-азиатское транспортное пространство, первостепенное внимание уделяется укреплению двустороннего сотрудничества с партнерскими железными дорогами.

В мае текущего года после продолжительного перерыва возобновились транзитные перевозки контейнеров по транспортному коридору "Приморье-1" из северо-восточных провинций Китая, через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ и Владивостокский морской рыбный порт на юг Китая в порт Шанхай.

Перспективы роста грузоперевозок между Россией и КНДР связаны с восстановлением Транскорейской магистрали и соединением с Транссибом. Объемы перевозок по Транскорейской магистрали будут формироваться из объемов взаимной торговли между Россией, КНДР и Республикой Корея, а также транзитных грузов в сообщении Республика Корея – европейские страны и обратно. Одним из вариантов транспортировки грузов может стать маршрут Хуньчунь – Хасан – Туманган – порт Раджин – и далее страны АТР.