Главный фокус в инновациях – люди

Непреодолимым обаянием и умением вести за собой обладают не только харизматичные личности, но и компании. Хотя, по-моему, эти два явления неразделимы – яркие люди создают выдающиеся компании. Или все же наоборот? Проникнуть в суть корпоративного обаяния одной из самых ярких компаний нашего региона мы сможем благодаря удивительному стечению обстоятельств. Традиционная стратегическая сессия топ-менеджеров МегаФона состоялась на Дальнем Востоке в одном из самых уникальных регионов – Якутии. "ДК" удалось побеседовать именно с тем представителем компании, который вызывает безусловный интерес при исследовании роли личности в успешной компании. Валерий ЕРМАКОВ – первый заместитель генерального директора по операционной деятельности ОАО "МегаФон".

– Валерий Викторович, почему именно Якутия стала местом проведения столь знакового события для МегаФона. Почему топ-менеджеры компании, руководители филиалов и представители дочерних компаний собрались в, безусловно, уникальном, но все же довольно сложном регионе – только один перелет от Москвы до Якутска не менее 7 часов...

– Мы приехали в Якутию по нескольким причинам. Во-первых, МегаФон в Якутии отмечает пятилетие. К этому событию мы подошли с отличными результатами – мы стали признанными лидерами по связи в регионе, за короткий период преодолев все сложности, набрав серьезные конкурентные преимущества. Во-вторых, здесь у нас случился совместный очень интересный социальный проект, чем мы укрепили свое присутствие в регионе. И потом, мы не отступаем от существующей традиции – выбираться из Москвы в другие регионы, интересные своей уникальной культурой, обычаями. Мы работаем в большой стране, и это очень здорово, что нам удается побывать всюду. А ведь инновации и мобильность тесно взаимосвязаны. Что происходит, когда люди общаются? Они обмениваются культурой, идеями, мыслями. Это рождает новые решения. Мы в МегаФоне это прекрасно понимаем, потому ездим по регионам, чтобы понять, как живет Россия, которую мы объединяем. Мы приносим идеи, и это оживляет и нас, и людей, работающих здесь.

– Всегда ли удается вашим сотрудникам пообщаться с вами напрямую во время таких поездок?

– Это обязательная часть всех наших мероприятий. Мы ездим в регионы не только, чтобы полюбопытствовать, мы каждый раз встречаемся с сотрудниками. У нас есть возможность услышать, что волнует их, коллеги всегда могут задать нам любой вопрос – личный или рабочий. И у нас есть возможность зарядить их энергией, подбодрить. Я всегда говорю – надо проявлять себя, стремиться двигаться вперед, не теряя времени. МегаФон уникален в этом отношении – внутренняя культура направлена на то, чтобы помогать расти и развиваться. 90% всех вакансий покрывается внутренними кандидатами – в замещении вакантных мест мы отдаем предпочтение своим ребятам. Это очень показательный процент. У нас мобильные и перспективные сотрудники, с хорошими лидерскими амбициями.

– Означает ли это, что в компании-лидере все сотрудники должны и сами поголовно быть лидерами? Не всем же дано вести и руководить...

– Что такое лидер? Понятие сложное. Можно перефразировать ваш вопрос – нам, мол, столько горлопанов в принципе не надо, кто-то и работать должен. Это неправильный подход к пониманию лидерства. Лидер – это не горлопан, а тот, кто берет на себя ответственность и делает что-то лучше, чем мог бы сделать другой. Ему даже признания не надо, он это делает, потому что это нужно делать. И мы поощряем таких людей, которые готовы и делают больше, чем от них требуется по должностным обязанностям. Кто-то может делать скучную бухгалтерскую работу, но при этом проявлять лидерский подход. И чем больше людей, которые посвящают себя своему делу, тем более сильной и мощной становится компания.

– Вы открыто заявляете, что МегаФон намерен стать лидером по выручке, инновационным лидером. На что вы опираетесь, провозглашая столь амбициозные цели?

– МегаФон уже сейчас называют инновационным лидером, наша сеть третьего поколения по числу абонентов, трафику и количеству базовых станций — лучшая в России. Это результат правильных стратегических решений. В частности, объединение с "Синтеррой" позволит нам и в дальнейшем повышать качество предоставляемых услуг в сетях 3G и скорость передачи данных. Это важный шаг в достижении наших целей. Но я все же уверен, что главная сила МегаФона немного в другом... МегаФон молодой оператор, и все регионы мы строили с нуля, но мы до сих пор единственный оператор России, который предоставляет услуги во всех субъектах РФ. Мы изначально стали позиционировать себя как российский оператор и стали первыми предоставлять услуги в рублях. Это сейчас норма, а 10 лет назад курс рубля был очень неустойчив, и все цены были в условных единицах. Потому решение перейти на рублевые цены было более чем рискованным. Но мы это сделали, потому что понимали, что это будущее рынка. Все эти решения принимают сильные люди, которые ориентированы на свое дело, которые строят свой бизнес, изначально отталкиваясь от человека, от страны, где живут и работают.

– Человеческий ресурс компании вы цените гораздо выше, чем, например, технологический?

– Операторы связи обладают примерно одинаковыми ресурсами с точки зрения применяемых технологий, оборудования, схожи подходы в коммерческих и технических решениях. То, что нас действительно отличает от конкурентов, – это люди и корпоративная культура. Можно скопировать технологии, построить такую же сеть, такие же коммерческие планы, но нашу культуру повторить очень сложно. Уникальное отношение к людям и к делу строилось вместе с первыми базовыми станциями, это душа компании.

– А каких ресурсов, по вашему мнению, не хватает Дальневосточному региону? Почему инновации на Дальний Восток приходят с таким опозданием?

– Я уверен, инновации просто не появляются – они появляются вместе с новыми людьми. Я участвовал в одной конференции, которая была посвящена инновациям. Присутствовало много представителей компаний из "Силиконовой долины" (район штата Калифорнии), где люди разрабатывают новые решения для компьютерной индустрии и мобильной связи. Я слушал мнения сотрудников из совершенно разных компаний, и, отвечая на вопрос, что является главным в инновациях, все в один голос отвечали, что главный фокус в инновациях – люди, люди и люди. А уже потом технологии. Сегодня большая часть населения России тянется в те города и регионы, где инновации востребованы, где существует соответствующая среда, которая позволяет развиваться инновациям и людям. На данный момент – это центр России. Думаю, главная причина в некотором опоздании Дальнего Востока заключается в том же человеческом ресурсе. Это главная проблема для его развития, и очень важно, чтобы правительство создало комфортные условия, чтобы не было этого "перетока" умов в центральные регионы страны.

– Если сравнить развитие мобильных технологий в России с другими странами, насколько значительно наше отставание?

– Изначально Россия была одним из аутсайдеров развития мобильной связи. В то время когда в Европе мобильный телефон был нормой, для нас это оставалось предметом роскоши. Но обратите внимание, за последние 10 лет произошел просто колоссальный скачок. Сегодня Россия – четвертый рынок по объему и второй с точки зрения проникновения рынок в мире. Она фактически вышла в лидеры по проникновению и доступности мобильной связи. В 1995 г. Министерством связи РФ была разработана концепция развития мобильной отрасли до 2010 г. Это была очень прогрессивная концепция, отличалась смелостью подхода, а самое главное смелостью прогнозов развития. Согласно этим прогнозам в России к 2010 должно быть 15 миллионов абонентов, в то время как сейчас практически каждый житель страны (а нас более 140 млн!) имеет сотовый телефон, а то и два, модем или другое мобильное устройство. Это говорит о том, что наша жизнь развивается быстрее, чем все даже самые смелые прогнозы. Главный вывод – в мобильном сегменте телекоммуникационной отрасли существует колоссальная конкуренция между основными игроками. Конкуренция заставляет двигаться экономику. Я абсолютно убежден, она обеспечивает условия максимального роста.

Серьезным негативным фактором развития экономики является низкая производительность труда – мы на 26% отстаем от американских показателей производительности. Но если взять мобильный сегмент, то при сравнительном анализе вы увидите, что российский "телеком" работает гораздо производительнее, чем та же отрасль в Европе и Америке. Таким образом, сегодня мы являемся передовой отраслью не только в России, но и в мире. И обратите внимание, это достижение именно российской компании – мы можем быть первыми, и это все делают наши люди.

– В самом начале разговора мы обсуждали причины приезда в Якутию. И вы упомянули о социальном проекте, который вы реализовали вместе со всеми участниками стратегической сессии МегаФона. Силами топ-менеджеров в тюсюлгэ (местность, где якуты празднуют Новый год, или праздник Лета) был водружен сэргэ (ритуальный столб, или коновязь) – символическое древо жизни. По народному поверью, пока стоит сэргэ – семья жива. Вы верите в то, что МегаФон после этого проекта станет еще более преуспевающей и сильной компанией?

– Я верю в эти обычаи, хоть это кому-то может показаться несовременным. Но мне кажется, когда люди соблюдают традиции, то создают надежду на будущее, они верят, что благодаря этим традициям они укрепляют свои силы. В будущее важно входить с верой, что у тебя все получится, для этого нам нужны силы, которые мы и черпаем вот из таких совместных мероприятий. Мы зарядились уверенностью, что нам все по плечу, что в том направлении, в котором мы двигаемся, сможем многого добиться. Это важно. Мы уверены в будущем, которое строим!