Тепло и свет дадут в университет

Молодая российская компания ЗАО "Распределенная энергетика", работающая на рынке с 2007 года, стала победителем конкурса на строительство объектов энерго- и теплоснабжения на о. Русский, где сегодня создается городок Дальневосточного федерального университета, формируется инфраструктура, которая будет задействована при проведении саммита АТЭС 2012 года. Сумма подписанного контракта составила порядка 5 млрд рублей.

Дело чести

Работа, конечно, престижная. Впрочем, около 60-65% в этой сумме составляет стоимость высокотехнологичного энергооборудования, которым комплектуются ТЭЦ малой и средней мощности и на которые сегодня ориентирована компания. Еще около 10% стоит монтаж этого оборудования, и лишь 25-30% – общестроительные работы с обустройством приобъектной территории и строительством здания станции.

Особенность строящихся на о. Русском станций состоит в том, что используемые газотурбинные установки фирмы "Кавасаки" и "Опра" одновременно вырабатывают тепло и электроэнергию. Такое совмещение, по мнению генерального директора компании Сергея ЛЕБЕДЕВА, позволит получить высокий КПД – до 92%. Причем в качестве топлива на них благодаря универсальным горелкам могут использоваться как газ, так и дизельное топливо. Газ, конечно, предпочтительнее. Он и экологичнее, и дает более высокий экономический эффект при меньшей себестоимости. На него в основном и ориентирован проект, но на начальном этапе, пока "голубое топливо" только идет с острова Сахалина, и в дальнейшем, как резерв, будет применяться дизельное топливо. Под его хранение сейчас строится базовый склад.

Все объекты, возводимые на о. Русском, должны подключаться к этим источникам генерации.

Досье ЗАО "Распределенная энергетика" является генеральным подрядчиком по возведению энергообъектов на о. Русском. Оно обеспечивает поставки материалов и оборудования, ведет проектирование и строительство станций, а также магистральных тепловых сетей. То есть реализует "энергопроект" комплексно.

Компания работает с широким спектром современного энергетического оборудования. "Сердцем" строящихся станций являются газотурбинные установки широкого спектра мощности: от малых, которые могут обогреть улицу или небольшой поселок, до больших, способных дать тепло и электричество на большой микрорайон, завод, терминал и проч. Подобные решения очень удобны для потребителей отдаленных территорий, где нет возможности подключения к основным магистралям и сетям. В основном компания использует голландские турбины "Опра" и еще более совершенные японские турбины фирмы "Кавасаки". С последней заключено дилерское соглашение по Приморью, где ЗАО "Распределенная энергетика" является ее официальным дистрибьютором.

Был сделан выбор

Изначально рассматривалось несколько концепций тепло- и энергоснабжения о. Русский и, в частности, п-ва Саперный. Причем если электричество реально было подать на островную территорию по кабелю, проложенному по дну пролива, то тепло все равно требовалось вырабатывать на месте. Использовать для его производства электричество – дорого, уголь – неэкологично. В принципе, можно было построить большую ТЭЦ на дизельном топливе, но большие турбины потенциально более опасны, оказывают значительное воздействие на окружающую среду и, главное, требуют строительства протяженных магистральных сетей в условиях скальных грунтов и сложного рельефа острова.

При сравнении вариантов выбор выпал на концепцию распределенной (территориально) энергетики. Она оказалась выигрышнее, поскольку не требовала строительства протяженных сетей, проходящих транзитом, а источники энергии максимально приблизили к будущим потребителям. Победила компактная, распределенная точечная концепция создания сети источников генерации, позволяющая многократно резервировать надежность схемы выдачи мощности. Решение принималось на этапе разработки проекта планировки, прошедшего публичные слушания на уровне городского округа, наряду с другими основными решениями по застройке острова.

В пользу этого решения сыграло и то, что за основу бралось передовое оборудование – турбины "Кавасаки", которые, во-первых, повышают ресурс источника, во-вторых, экономичны с точки зрения эксплуатационных затрат, в том числе по расходу топлива. То есть построенные станции выдадут потребителям наиболее дешевые для островной территории тепло и электроэнергию с высокой степенью надежности. А она очень необходима, поскольку, например, Приморский океанариум имеет первую категорию энергоснабжения, и у него должно быть три независимых источника. А у ДВФУ – два.

– То, что на острове создается именно распределенная сеть, в частности электрическая, многократно повышает надежность всей этой системы, – считает технический директор "Распределенной энергетики" Олег ПЕВНЕВ. – Особенно, если учесть, что все станции будут замкнуты в единую сеть и смогут осуществлять между собой энергообмен. Плюс каждая станция имеет по несколько генерирующих установок, то есть при выводе в ремонт какой-то одной все равно станция будет оставаться в строю. По решению заказчика прокладывается и единая тепломагистраль, которая позволит создать на острове резервы по теплу.

Мощности станций были подобраны с учетом заявок, которые поступили в ОАО "ДВЭУК", выступающее заказчиком по объектам энергетики на о. Русском, – это 45-50 мегаватт электрической мощности и несколько больше – по тепловой. Причем все они запроектированы с учетом их дальнейшего развития: их корпуса имеют для этого определенный резерв, который по мере необходимости можно будет востребовать, закупая и устанавливая дополнительное оборудование.

Все четыре станции – разные. И по составу оборудования, и по мощности. Они покрывают диапазон от 2 мегаватт на ТЭЦ "Коммунальная", до 40 – на ТЭЦ "Центральная", которая должна полностью обеспечивать все потребности ДВФУ. По сути, сегодня компания имеет "джентльменский набор" проектов, которые можно использовать для повторного применения, подходящих для аналогичных потребителей.

Кстати, проект "Центральной", который компания-проектировщик "НАТЭК-Энергопроект" в марте отправила на экспертизу, пришлось отозвать и срочно выдавать им новое задание, исходя из того, что тепловые и энергоэлектрические мощности для ДВФУ в связи со строительством дополнительных корпусов потребовалось увеличить в полтора раза. Изменения в проект были внесены сверхоперативно, и уже 7 апреля на экспертизу ушел новый проект, притом что на эту работу по нормативам требуется около 10 месяцев.

На пути к успеху

Не менее суровыми оказались и сроки строительства. Согласно "майскому" протоколу первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, ЗАО "Распределенная энергетика" уже 1 сентября должно поставить эту станцию под расчетную нагрузку. То есть жизненный цикл проекта потребовалось сократить с двух лет до шести месяцев! И с этой задачей строители вынуждены справляться, выполняя свою работу "с листа" и "под ключ". Поэтому, не дожидаясь результатов экспертизы, еще в апреле были начаты работы подготовительного периода, завозились строительные материалы и оборудование на площадку-склад временного хранения, созданный на мысе Поспелова, а когда 10 июля было получено положительное заключение, был развернут основной фронт работ.

Сейчас, по словам начальника участка Владимира РОМАНОВА ежедневно на объекты о. Русского выходит по 400-450 энергостроителей, привлеченных из специализированных организаций Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Хабаровска, Казани и из местных компаний Уссурийска, Находки, Артема. Общестроительные работы также выполняются местными силами.

Конечно, столкнулись с рядом трудностей. Первоначально не было причалов, воды и многого другого. Сказывалась и специфика островного строительства: иногда непогода, отсутствие современного логистического комплекса, который, по идее, должен был бы заранее появиться к началу освоения острова, теснота "оптимизированных" стройплощадок, рыночный подход к затратам, нивелировавший бывший советский островной коэффициент удорожания строительства практически с 3 единиц до 1,15, а это очень "жестко".

Но при этом отмечается и довольно надежное авансирование заказчиком строительства островных объектов энергетики – ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания". Ускорению работ, конечно, помогают и опыт специалистов генподрядной компании, и повышенное агрегатирование поступившего на стройку оборудования, и свежие технические решения, и быстро накапливающаяся практика, которую компания в дальнейшем намерена широко использовать при любом другом аналогичном строительстве, которое неизбежно должно возникать на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока.

В итоге удалось войти в невероятно напряженный график директивного строительства сдаваемого в этом году пускового комплекса. А кроме ТЭЦ "Центральной" сдаются еще и ТЭЦ "Северная", и временные мощности для обеспечения строительства Приморского океанариума, а также магистральные тепловые сети ДВФУ.

К сожалению, непредвиденные трудности, с которыми строители ДВФУ столкнулись при прокладке единого технического коридора под инженерные коммуникации, "отрезают" "Центральную" от части объектов ДВФУ, и в предстоящий холодный сезон тепло и свет на них временно будут подавать небольшие модульные котельные. Но как только "коридор" будет пройден, их подключат к основному источнику.

Как особо отметили в офисе Владивостокского филиала компании, станции, построенные ею на острове, будут имеет ресурс работы без капитального ремонта порядка 36 тысяч часов, или около 5-6 лет. Притом что обычные котельные на угле приходится практически ежегодно ремонтировать "по регламенту", а каждые три года "капиталить". И в принципе, на будущее компания не против наряду с подготовкой специалистов для работы на построенных ею объектах и сама взяться за их эксплуатацию. Если, конечно, это почетное и нужное дело ей будет поручено заказчиком.