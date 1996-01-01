Ключевые проекты "Полиметалла"

Компания "Полиметалл" – один из ключевых участников экономического развития Дальневосточного региона. Реализуя крупные инвестиционные проекты одновременно в нескольких субъектах Федерации ДФО, она уже вовлекла в орбиту своей производственной деятельности тысячи дальневосточников и стала важной опорой для региональных бюджетов. При этом компания уже наметила стартовую черту, чтобы сделать мощный рывок вперед.

В минувшем году "Полиметалл" увеличил производство золота на 9% по сравнению с 2008 годом – до 311 тыс. унций (9,67 тонн), серебра – на 1%, до 17,3 млн унций (538 тонн). Золотодобывающие активы, расположенные в Хабаровском крае, Амурской области и на Чукотке, имеют наибольший вес в общем объеме добычи "Полиметалла". Планируется, что в этом году производство будет увеличено до 800 тысяч унций в золотом эквиваленте. При этом в компании дают такой расклад: 160 тыс. унций должно дать месторождение "Воронцовское" на Урале, 150 тыс. – "Хаканжинское" в Охотском районе Хабаровского края, 90 тыс. – "Варваринское" в Казахстане, 360 и 40 тыс. унций соответственно – месторождения "Дукат" и "Омолон" в Магаданской области. Начинается добыча золота на Чукотке: "Майское" на первом этапе принесет "Полиметаллу" порядка 30 тыс. унций. А уже в 2011 году производство в золотом эквиваленте по планам должно вырасти до 1,1 млн унций – главным образом за счет ввода "Албазино" и увеличения производства в Омолонском хабе. В 2012 году компания рассчитывает получить 1,2 млн золотых унций.

По словам генерального директора "Полиметалла" Виталия НЕСИСА, для компании поворотным стал прошлый год: "Мы успешно увеличили производство, введя в строй дополнительные мощности на действующих предприятиях, и, что еще важнее, значительно нарастили базу наших активов за счет дисциплинированных приобретений стратегически привлекательных проектов. Успешное развитие этих проектов наряду с проектом "Албазино-Амурск" удвоит наше производство в золотом эквиваленте и является ключевым приоритетом для команды менеджмента в 2010 году".

Наибольшего прогресса в прошлом году компания достигла в продвижении проекта "Албазино-Амурск", реализуемого в Хабаровском крае. В его рамках создается горно-металлургический комплекс в составе двух предприятий с нуля: горно-обогатительного комбината в районе имени Полины Осипенко (на Албазинском месторождении) и завода по переработке золоторудного концентрата в городе Амурске.

Само месторождение расположилось в 500 километрах на север от Хабаровска, в труднодоступном районе. Здесь дочерняя компания "Полиметалла" – "Ресурсы Албазино" возводит фабрику флотационного обогащения. По словам управляющего директора "Ресурсы Албазино" Сергея АНТИПИНА, в летний период компания планирует завершить работы по укрупненной сборке и монтажу оборудования ЗИФ, чтобы в начале осени произвести монтаж трубопроводов, связывающих оборудование в технологическую цепь.

Запасы месторождения "Албазино" оцениваются более чем в 70 тонн золота. Компания продолжает активные геологоразведочные работы и ожидает увеличения его рудной базы до 150 тонн к моменту запуска. Ввести ЗИФ в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2010 года.

Тем временем в Амурске полным ходом идет строительство Амурского гидрометаллургического комбината, куда по реке и зимнику будет доставляться флотационный концентрат с Албазино для переработки в сплав Доре. Подобная технология автоклавного окисления будет применена в России впервые. По словам управляющего директора Амурского ГМК Владимира ШАМИНА, первый слиток сплава Доре на Амурском гидрометаллургическом комбинате будет отлит в мае следующего года.

Пока же строительная площадка АГМК является основным работодателем для Амурска и источником пополнения городского бюджета. Здесь задействовано 14 подрядных организаций, пять компаний работают на строительстве водопровода, газопровода, ЛЭП-35 и автомобильной дороги, которая свяжет Амурский гидрометаллургический комбинат с магистральной трассой.

Уйти под землю

На новый этап развития вышло и другое дочернее предприятие золотопромышленного холдинга "Полиметалл" – ОАО "Охотская горно-геологическая компания" (ОГГК), которое входит в десятку крупнейших предприятий Хабаровского края. В прошлом году компания произвела 3,34 т золота (108 тыс. унций) и 52,9 тонн серебра (1,7 млн унций). Перспектива Охотской ГГК во многом определяется организацией подземной добычи. Сейчас компания ведет подготовку к строительству подземных рудников сразу на двух месторождениях: "Юрьевском" и "Хаканджинском".

– Подземная добыча – процесс сложный и трудоемкий, но она будет рентабельна, – говорит генеральный директор компании Александр АКАМОВ. – Сейчас на Хаканджинском месторождении идет снижение запасов по горно-техническим условиям: основные запасы руды лежат на дне карьера №1 и на нижних горизонтах карьера №3. Чтобы до них добраться, нужно произвести большой объем горно-вскрышных работ. Мы сможем добывать руду на два-три года вперед, чтобы потом, совмещая с подземными работами, отрабатывать сформированные запасы.

Подземные горные работы на Юрьевском месторождении в Охотском районе начали в августе. На Хаканджинском подземную отработку месторождения планируется начать в 2011 году.

Расширяя ресурсную базу, "Полиметалл" рассматривает возможность покупки еще одного золоторудного месторождения в Хабаровском крае – "Светлое". Оно расположено в 220 км от Охотска. По состоянию на конец 2009 года ресурсные породы месторождения составляли 20 млн тонн при содержании в руде на уровне 2,21 г/т, что соответствует запасам 1,4 млн унций. При этом возможно расширение ресурсной базы месторождения, которое станет дополняющим к "Хакаджинскому", и руду с него будут перерабатывать на Хакаджинском ГОКе.

Новая жизнь на Колыме

"Полиметалл" – один из крупнейших недропользователей Магаданской области. По итогам 2009 года объем добычи здесь составил 1,2 тонны золота и почти 482 тонн серебра. С 2001 года компания разрабатывает здесь золото-серебряные месторождения "Дукат", "Лунное", "Арылах", с 2008 года – месторождение "Кубака". В 2009 году "Полиметалл" приобрел в Магаданской области еще одно богатейшее серебряное месторождение со средним содержанием металла около килограмма на тонну – "Гольцовое".

"Дукат" является третьим крупнейшим месторождением серебра в мире и содержит 60% всех запасов серебра России. Для повышения интенсивности работы на этом месторождении в конце 2009 года дочерняя компания "Полиметалла" – ОАО "Серебро Магадана" – закончила в Омсукчане реконструкцию обогатительной фабрики, увеличив ее производительность до 1 500 тыс. тонн в год.

Один из масштабных проектов "Полиметалла" в Магаданской области – проект "Кубака – Биркачан – Сопка Кварцевая". "Кубака" – месторождение, которое уже было практически отработано прежними владельцами – компанией Kinross Gold. С 1997 по 2005 год здесь уже добыто 90,8 тонн золота. На момент покупки месторождения "Полиметаллом" золотоизвлекательная фабрика и вся инфраструктура рудника были законсервированы.

После тщательного изучения актива "Полиметалл" принял решение повторно запустить фабрику и уже с 2012 года перерабатывать на Кубаке 800-850 тыс. тонн руды в год и производить более 6 тонн золота ежегодно. Для реализации этой задачи и обеспечения фабрики сырьем была проведена активная геологоразведка на ближайших к фабрике и перспективных месторождениях "Биркачан" и "Ороч".

В этом году "Полиметалл" планирует добыть на "Кубаке" 770 тыс. тонн руды и произвести 1 665 кг золота и 3 900 кг серебра. К 2012 году Кубакинская фабрика будет региональным перерабатывающим центром с множественными источниками сырья и значительной технологической гибкостью.

Самый северный ресурс

В 2009 году "Полиметалл" расширил свою географию в ДФО. Была приобретена золоторудная компания "Майское", владеющая лицензией на добычу золота на месторождении "Майское". Это одно из пяти крупнейших российских месторождений золота расположено на Чукотке, в 180 километрах от портового города Певек.

На месторождении будет производиться золотосодержащий концентрат, который затем морским и речным транспортом будет доставляться для автоклавной переработки и производства сплава Доре на Амурский ГМК. В настоящее время "Золоторудная компания "Майское" занимается реконструкцией предприятия. "Полиметалл" планирует ввести в эксплуатацию фабрику на "Майском" во втором квартале 2012 года.

В 2010 году ОАО "Полиметалл" планирует капвложения на уровне $245 млн, основная часть которых ($100 млн) пойдет на проект "Албазино-Амурск". В 2009 году в этот проект уже вложено $115 млн из общей суммы $205 млн. В 2011 году капвложения составят порядка $160 млн. Учитывая, что проект "Албазино" к этому времени будет уже завершен, основная часть инвестиций ($80 млн) придется на Майское месторождение. Инвестиции "Полиметалла" в 2012 году ожидаются на уровне $90 млн.