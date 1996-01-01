Легкодоступный реестр

Налоговое ведомство в письме от 29.10.2004 № 09-0-10/4312 подробно разъяснило порядок предоставления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Так, из государственных реестров можно получить любые сведения, за исключением информации о паспортных данных налогоплательщиков и банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отказать в предоставлении открытых сведений налоговые органы не вправе.

Чтобы получить интересующую информацию, необходимо подать запрос в произвольной форме. Сведения о налогоплательщике, содержащиеся в госреестре, предоставляются в виде выписки из реестра, копии документа (документов), содержащегося в регистрационном деле налогоплательщика, или справки об отсутствии запрашиваемой информации. За каждый документ нужно будет заплатить 200 руб., а за срочное предоставление - 400 руб.

Информацию о перечне документов, содержащихся в регистрационном деле конкретной организации, можно получить бесплатно. Для этого также необходимо подать запрос в произвольной форме.