Крупные энергопроекты требуют значительных инвестиций

Поездка премьер-министра страны Владимира ПУТИНА на Дальний Восток, осуществленная по континентальной части ДФО в необычном формате путешествия за рулем автомобиля, с посещением объектов на территории Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей, в числе которых участие в закладке первого кубометра бетона Нижне-Бурейской ГЭС, дала новый импульс обсуждению вопросов развития экономики макрорегиона, готовности энергосистемы обеспечить будущий рост.

Сегодня, по данным ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), энергетические мощности в целом позволяют надежно обеспечивать потребности входящих в территорию ответственности компании регионов, и даже имеют некоторый запас для обеспечения развития в ближайшие годы. В целом по Приморскому и Хабаровскому краям, югу Якутии, Амурской и Еврейской автономной областям, где расположены станции ДГК, рост энергопотребления в первой половине 2010 г. составил 7,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Нагрузка на станции растет в Приморском крае, где активно ведутся мероприятия по подготовке саммита АТЭС, в Хабаровском крае, где восстанавливается после кризиса металлургическое производство, приступают к выполнению заказов машиностроительные заводы, в Амурской области, где начал работу современный ГОК, в Якутии, где возобновились добыча и поставки угля на внутренний и внешний рынки.

Региональный аспект

В Приморском крае в рамках борьбы с существовавшим на юге еще несколько лет назад энергодефицитом, в течение 2008 и 2009 гг. ДГК при поддержке РАО «ЕЭС России» и ОАО «РАО ЭС Востока» была проведена большая работа, результатом которой стал почти 25%-ный прирост генерации: ввод дополнительных мощностей в объеме 45 МВт на Владивостокской ТЭЦ-1, реконструкция Партизанской ГРЭС и Артемовской ТЭЦ, давшая суммарно еще 150 МВт мощности, увеличение на 70 МВт располагаемой мощности Владивостокской ТЭЦ-2.

Впрочем, при складывающемся росте потребления на юге Приморского края запаса мощности хватит максимум на 4 года. Строительство объектов к саммиту АТЭС, рост производственной базы, реализация крупных инфраструктурных транснациональных проектов требуют постоянного увеличения выработки электрической и тепловой энергии. Только по программе развития Владивостока к саммиту АТЭС увеличение нагрузки на генерацию должно составить до 360 МВт. Эти цифры являются ориентиром для властей и энергетиков при составлении планов работы на оставшееся до 2012г. время. Добиться необходимого результата позволит в числе других один из важнейших проектов - проект газификации ТЭЦ и котельных Владивостока, а также строительство ГТУ. В конце 2011 г. «Газпром» подведет к городу нитку магистрального газопровода и энергоисточники ОАО «ДГК» к этому времени должны быть готовы к началу перевода на новое топливо своих мощностей. Однако с проведением саммита жизнь в Приморье не прекратится и развитие региона не остановится. За 2012 г. энергетики ожидают дальнейшего роста потребления, а потому готовят к началу реализации проекты строительства 5 газотурбинных установок на площадках ТЭЦ-2 и Центральной пароводяной бойлерной во Владивостоке, мощностью 232,5 МВт и 200 Гкал/час. По-прежнему острым остается вопрос строительства ТЭЦ в Уссурийске.

Созданный в предыдущие годы запас мощности и прочности энергопроизводства в Хабаровском крае позволяет в полной мере удовлетворить потребности нынешней экономики. Но его недостаточно для обеспечения новых экономических образований на территории. Регион развивается с использованием точек роста, и для их нормального функционирования уже в ближайшие годы потребуются новые мощности, тем более что старые, например, оборудование Хабаровской ТЭЦ-1, Майской ГРЭС, будут выведены из эксплуатации.

Прежде всего, речь идет о Ванино-Советско-Гаванском транспортно-промышленном узле, включающем в себя и создание первой в стране портовой особой экономической зоны. По оценке властей Хабаровского края только грузооборот в морских портах Ванино и Советская Гавань вырастет с нынешних 14,6 млн тонн грузов в год до 80-100 млн тонн к 2020 г. А кроме перевалки грузов предполагается и промышленное развитие. Для обеспечения энергией этого узла ДГК готово участвовать в строительстве ТЭЦ в Советской Гавани с мощностью первой очереди 120 МВт и перспективой увеличения мощности до 400 МВт. Первые работы на строительстве станции начнутся уже в этом октябре. Как говорит генеральный директор ОАО «ДГК» Михаил ШУКАЙЛОВ, энергетики намерены строить только современные станции. Проектировщикам Совгаванской ТЭЦ было дано задание предусмотреть стопроцентную утилизацию золошлаковых отходов.

Новой точкой роста в регионе может стать Верхнебуреинский промышленный узел, где из энергетических объектов планируется строительство Ургальской ГРЭС на базе Ургальского месторождения каменного угля и перспективного каскада ГЭС на реке Ниман. Но это проекты более отдаленной перспективы, а сейчас «Интер РАО» приступило к строительству под Хабаровском парогазовой установки мощностью 450 МВт для последующих поставок электроэнергии в КНР и резервирования выбывающих мощностей ОАО «ДГК». В ДГК отмечают, что станции, нацеленные на выполнение экспортных контрактов, за исключением ГЭС, будут эксплуатироваться ее специалистами, поэтому за проектами следят внимательно.

Амурская область - очень перспективный регион в плане реализации крупных инвестиционных проектов. Между тем в столице области Благовещенске существуют определенные проблемы с источниками тепловой генерации. Строительство Бурейской ГЭС дало возможность снять все вопросы о возможной нехватке электроэнергии в области, но проблему теплоснабжения решить не смогло. Не снимет ее и строительство Нижне-Бурейской ГЭС, началу которого положил лично Владимир Путин, - гидрогенерация не вырабатывает теплоэнергию. По данным «Дальневосточной генерирующей компании», в Благовещенске отсутствуют свободные тепловые мощности, неудовлетворенная и перспективная потребность составляет около 200 Гкал/час теплоэнергии, а существующий резерв - 10-12 Гкал/час. Решить проблему должно строительство 4 энергоблока Благовещенской ТЭЦ. Объект вписан отдельной строкой в бюджет РАО «ЭС Востока», но сроки начала работ пока до конца не определены.

Перспективы развития экономики Еврейской автономной области связаны со строительством Кимкано-Сутарского ГОКа, частью проекта которого является железнодорожный мост через Амур, соединяющий Россию и Китай в районе села Нижнеленинское. Мост еще не построен, а китайские и российские инвесторы начинают недалеко от него строительство лесоперерабатывающих фабрик. Естественно, что и эта точка регионального роста требует дополнительного энергетического обеспечения. По данным «ЗР», руководство «РАО ЭС Востока», ОАО «ДГК» и губернатор области провели встречу, на которой обсуждались перспективы строительства газовой электростанции в Ленинском районе области.

Кто оплатит развитие

Крупные проекты требуют значительных инвестиций, которые впоследствии необходимо возвращать. И здесь, по мнению гендиректора ОАО «ДГК» Михаила Шукайлова, без продуманной государственной поддержки обойтись невозможно.

По многим проектам развития энергетической инфраструктуры предполагается частичное государственное финансирование. Однако привлечение любых средств требует возврата. Например, все затраты на газификацию Владивостока - 3,6 млрд руб. - так или иначе будут учтены в тарифе для потребителей Приморского края. Правда, отказ от газификации мог бы стоить значительно дороже - около 10 млрд руб. необходимы для приведения в нормативное состояние только Владивостокской ТЭЦ-2 в случае продолжения работы на угле.

Еще одним источником инвестиций являются долгосрочные банковские займы, которые выдаются на 5-7 лет. В этом году Сбербанк продлил сроки инвестиционного кредитования до 10 лет, но все эти средства, вместе с процентами, необходимо в установленные сроки вернуть. Для потребителей это опять означает рост тарифов, так как их платежи являются источником доходов энергетиков, за счет которых происходит расчет с кредиторами.

Большие надежды Михаил Шукайлов связывает с развитием государственно-частного партнерства в создании объектов энергетики. Как удачный пример этого можно рассматривать строительство Уссурийской ТЭЦ, где администрацией Приморского края ведутся переговоры по большей части с заинтересованными иностранными компаниями из Сингапура и КНР. Участие частных инвесторов учитывается при оценке перспектив строительства станции в Ленинском районе ЕАО, где участником может стать основой инвестор Кимкано-Сутарского ГОКа компания «Петропавловск», при строительстве Совгаванской ТЭЦ, где наибольший интерес к проекту проявляет компания «Мечел».

В случае с привлечением частных инвестиций, особенно от компаний, имеющих связанные с новым энергообъектом промышленные интересы, можно привлекать деньги на выгодных условиях, гибче выстраивать график и форму возврата средств. Но и такой подход предусматривает высокий уровень тарифов для осуществления окупаемости проектов. Например, одной из схем возможного участия частного капитала при создании ТЭЦ в Советской Гавани предполагается установление на период окупаемости в тарифе новой станции затратной части ныне еще действующей, одной из старейших в регионе Майской ТЭЦ. Варианты у властей, энергетиков и инвесторов могут быть разными, но итог один - за новую генерацию надо платить.

Можно на секунду представить, что тариф останется на прежнем уровне или даже будет снижен мерами государственного регулирования. Но в этом случае возникает резонный вопрос: за счет чего? На ценообразование в угольной отрасли государство не влияет, транспортные цены также не замораживает, налоги собирать продолжает. Остается только программа ремонта и обслуживания оборудования, заработная плата. При замораживании энерготарифов приказным порядком, при прочих неизменных условиях, ежегодно будут снижаться объемы ремонтных работ в физическом выражении, усилится отток квалифицированного ремонтного и эксплуатационного персонала, вызванный снижением уровня оплаты труда. Это очень опасный путь, и энергетики его в разные годы в отдельных регионах уже проходили.

Впрочем, энергетики не выступают и за резкий рост платы за свою продукцию, понимая, что это также станет фактором дестабилизации экономики и социальной сферы дальневосточных регионов РФ. Не стремятся они и к получению сверхприбылей. Как говорит генеральный директор ОАО «ДГК» Михаил Шукайлов, нужен баланс интересов энергетиков и потребителей при самом живом участии государства. Нельзя одновременно жать на газ и на тормоз.