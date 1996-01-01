«Ингосстрах» на Дальнем Востоке собрал 626 млн руб.

По предварительным данным, совокупный объем премии по прямому страхованию дальневосточных филиалов «Ингосстраха» за первое полугодие 2010 г. составил 626 млн руб., что на 37,2% превышает показатели за аналогичный период 2009 г.

Наиболее динамично развивавшимися направлениями бизнеса стали имущественное страхование и ОСАГО.

Выплаты ОСАО «Ингос-страх» в Дальневосточном регионе по прямому страхованию за 6 месяцев 2010 г. составили 250,4 млн руб., в том числе по добровольному личному страхованию - 21,5 млн руб., имущественному страхованию - 73,6 млн руб., добровольному страхованию ответственности - 4 млн руб. Выплаты по ОСАГО - 151,3 млн руб.

Самых высоких показателей по сбору премий удалось добиться филиалу ОСАО «Ингосстрах» в Хабаровском крае - 382,8 млн руб., сборы страховой премии филиала компании в Приморском крае составили около 83 млн руб. Выплаты в этих филиалах - соответственно 120,9 млн руб. и 37,9 млн руб.