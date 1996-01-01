Фермеров освободят от уплаты налога на имущество

Поправка в краевой закон "О налоге на имущество организаций" принята в первом чтении на заседании Законодательного собрания.

Как сообщили "ЗР" в комитете ЗС по региональной политике и законности, необходимость изменений вызвана тяжелой финансово-экономической ситуацией, которая сложилась в большинстве предприятий агропромышленного комплекса Приморья. Смысл поправки в том, что отчисления, которые бы пошли в налоговое органы, с сельхозпроизводителей взиматься не будут. Таким образом, в 2005 г. расчетная среднегодовая сумма налога в сумме 27 млн руб. по всем хозяйствам будет пущена на развитие производства.

"Эти высвобожденные средства предприятия могут вложить в капитальное строительство, приобретение необходимой техники, закупку племенного стада", - утверждают авторы налоговых льгот.