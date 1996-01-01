Алкогольные лицензии выдаст Хабаровск

Водочному противостоянию властей Хабаровска и края - не один год. Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" контроль над этой деятельностью возложен на органы местного самоуправления, а вот выдача лицензий на эту самую деятельность считается государственной функцией. Причем субъект федерации может передать эти полномочия властям муниципального образования... А может и не передать.

В соответствии с аналогичным законом Хабаровского края эти государственные полномочия переданы-таки органам местного самоуправления. И вроде бы все прекрасно, если бы не одна оговорка, дискриминирующая стольный град Хабаровск. А именно: всем, кроме краевого центра.

Инициатором законодательной инициативы, снимающей унизительную для краевой столицы оговорку, выступила Хабаровская городская дума, которая вынесла этот вопрос на заседание краевой думы. Цена вопроса, как оказалось, 7,7 млн рублей. Для бюджета города, доходная часть которого всего 3,3 млрд рублей, это весомая прибавка. Доходная же часть краевого бюджета (не путать с консолидированным бюджетом края) - 21 млрд рублей.

Однако краевой министр торговли Сергей ЛОПАТИН, выступая перед депутатами, говорил не о прибавке в краевой бюджет, а о... наведении порядка в этой сфере, поскольку в одном только Хабаровске продается более 60% водки, реализуемой в крае. То бишь он, выражая интересы правительства Хабаровского края, был против принятого краевой думой решения. И это несмотря на то, что в адрес Хабаровской городской комиссии по лицензированию за все время ее работы (полтора прошедших года) не поступило ни одного замечания.

Бюджетный комитет краевой Законодательной думы пришел на заседание, не имея общего мнения по данному вопросу: семь депутатов - "за", семь - "против" и один - "воздержался". И мотивация весьма интересная: те, кто "за", объясняли свой поступок именно стремлением избавить Хабаровск от дискриминации; те же, кто "против", - отсутствием на тот момент заключения губернатора края.

В конце концов, к моменту слушаний по данному вопросу в первом чтении заключение губернатора было получено. Губернатор принял поистине соломоново решение: пусть, дескать, город Хабаровск сам выдает лицензии на продажу водки... Но только в течение одного следующего года. Оно и понятно: зачем перед губернаторскими выборами нервировать хабаровский электорат. Через год Хабаровск сам откажется от этой хлопотной обязанности, если не раньше. Ведь впереди еще несколько слушаний.