Платформы в диодном свете

На ДВЖД устанавливаются новейшие экономичные светодиодные системы для наружного освещения.

Сейчас ведется подготовка к монтажу ригельных светодиодных светильников для территорий станций Амур, Гродеково и парка «А» станции Хабаровск-2. Всего будет установлено около 1 тыс. светильников, которые обеспечат необходимую освещенность на территории площадью более 120 тыс. кв. м. Затраты на модернизацию составят около 20 млн рублей. После введения в строй новых систем наружного освещения расход электроэнергии и затраты на ее оплату снизятся в 8-10 раз, сообщили в пресс-службе ДВЖД. Современные светодиодные светильники отличаются более низким электропотреблением при соизмеримом световом потоке и длительным сроком эксплуатации, который составляет 100 тыс. часов, что эквивалентно 10 годам непрерывной работы (20 лет циклического режима). Для сравнения: галогеновую лампу за этот срок придется заменить 100 раз.