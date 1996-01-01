МТС и «Евросеть» помирились

Контракты и оборудование МТС появились в салонах крупнейшего сотового ритейлера «Евросеть» (3730 салонов в России) с 1 августа в пяти регионах Дальнего Востока: Приморском и Хабаровском краях, Читинской области, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), а также в Коми. Всего контракт охватывает 62 салона «Евросети» в 40 населенных пунктах.

Сотрудничество с «Евросетью» в этих регионах интересно МТС с той точки зрения, чтобы продукты были доступны в отдаленных населенных пунктах, признался в СМИ директор «МТС Россия» Александр ПОПОВСКИЙ. При этом, утверждает он, МТС продолжит развивать собственную розничную сеть (РТК, на начало 2010 г. насчитывала около 3,3 тыс. салонов связи).

В пресс-службе оператора также уточнили, что не планируют подписывать с ритейлером аналогичные соглашения, охватывающие всю страну. Президент «Евросети» Александр МАЛИС публично подтвердил: соглашение о сотрудничестве на территории всей России не обсуждается. Стороны не разглашают условия контракта, в пресс-службе МТС лишь уточнили, что «Евросеть» взяла на себя определенные обязательства по объемам продаж.

Напомним, что год назад партнеры со скандалом разорвали все отношения, обвинив друг друга в невыполнении взятых на себя обязательств. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар МУРТАЗИН считает, что возобновление сотрудничества выгодно обеим сторонам, но вряд ли оно станет полномасштабным.