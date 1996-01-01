Зима не станет неожиданностью для энергетиков

В ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» проходит предварительная проверка готовности электростанций и тепломагистралей к осеннее-зимнему максимуму нагрузок. На подготовку к предстоящей зиме «ДГК» направит 4,3 млрд руб. - на 400 млн руб. больше, чем в 2009 году.

Увеличение ремонтного фонда и продуманный подход к ремонтной программе позволили ОАО «ДГК» в текущем году утроить количество капитальных и средних ремонтов основного оборудования - котлоагрегатов, турбоагрегатов, турбогенераторов, водогрейных котлов и трансформаторов и на треть увеличить объем перекладки магистральных тепловых сетей. Как сообщили «ЗР» в пресс-службе компании, в соответствии с графиком на всех электростанциях и котельных «ДГК» уже отремонтировано 28 единиц основного оборудования. Всего в 2010 г. запланирован капитальный и средний ремонт 59 единиц, что в 3 раза превышает программу прошлого года. Большой объем работ выполняется филиалами ОАО «ДГК» по замене тепломагистралей - из запланированных 33,07 км уже переложено 26,6 км. Во всех пяти регионах, где действует энергокомпания: в Хабаровском и Приморском краях, в Амурской и Еврейской автономной областях, на юге Республики Саха (Якутия), темпы работ соответствуют графику.