Все об имущественном налоге

Специалисты приморской УМНС подготовили разъяснения по самым распространенным вопросам юридических лиц по налогу на имущество предприятий.

Налоговая база и налоговая ставка

Вопрос: Какая ставка по налогу на имущество организаций предусмотрена главой 30 НК РФ?

Ответ: Ставка устанавливается законом субъекта РФ о налоге на имущество организаций в пределах максимальной ставки в 2,2%.

Вопрос: На каких счетах бухгалтерского учета формируется налоговая база по налогу на имущество организаций?

Ответ: Рекомендуется рассматривать счета бухгалтерского учета, на которых отражается движимое и недвижимое имущество, признаваемое объектом налогообложения, переданное во временное владение, пользование, распоряжение, а также находящееся в доверительном управлении или в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

Вопрос: По каким нормативным актам начисляется амортизация основных средств для целей исчисления налога на имущество организаций? В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" или же постановлением Совмина СССР от 22.10.90 № 1072 "О единых нормах амортизационных начислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР"?

Ответ: При начислении амортизации организации могут руководствоваться постановлением Совмина СССР от 22.10.90 № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР", а по объектам основных средств, принятых к бухгалтерскому учету начиная с 1 января 2002 - постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Вопрос: Организация арендует автомобиль у физического лица. В бухгалтерском учете он числится на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства". Включается ли стоимость данного автомобиля в расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций?

Ответ: Нет.

Вопрос: Организация в декабре 2003 г. произвела переоценку основных средств. Как отразятся результаты переоценки в 2004 г. для расчета налога на имущество организаций?

Ответ: Результаты переоценки основных средств учитываются при определении остаточной стоимости основных средств в целях исчисления налоговой базы по налогу на имущество организаций.

Вопрос: Как рассчитать налог на имущество организаций, если предприятие зарегистрировано в середине отчетного периода?

Ответ: Налоговая база при создании организации исчисляется с даты государственной регистрации организации.

Вопрос: Предприятие занимается розничной торговлей и производством товаров народного потребления. Оба вида деятельности осуществляются в одном здании, принадлежащем предприятию. Розничная торговля переведена на уплату ЕНВД. Каким образом учитывать здание для целей исчисления налога на имущество организаций?

Ответ: В случае невозможности обеспечения раздельного учета указанного здания, оно подлежит обложению налогом на имущество организаций в части, пропорциональной сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной в процессе деятельности, не переведенной на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в общей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) организации.

Налоговые льготы

Вопрос: Как определить, являются ли основные средства организации объектами особого назначения с целью использования льготы по налогу на имущество организаций, указанной в пункте 8 статьи 381 НК РФ?

Ответ: В целях использования льготы по налогу на имущество организаций по пункту 8 статьи 381 следует руководствоваться Воздушным кодексом РФ, Федеральными правилами использования воздушного пространства, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 № 1084,

Положением об органах единой системы организации воздушного движения (утверждено Правительством РФ постановлением от 18.06.1998 № 605 "О государственном регулировании и организации использования воздушного пространства РФ").

Вопрос: В каком порядке освобождаются от уплаты налога на имущество организаций учреждения уголовно-исполнительной системы Минюста России в соответствии с пунктом 1 статьи 381 НК РФ?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 381 НК РФ не подлежит налогообложению налогом на имущество организаций имущество организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, используемое для осуществления возложенных на указанные организации и учреждения задач, установленных статьями 1, 2 ФЗ от 21.07.1993 № 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные указания в виде лишения свободы".

Вопрос: Если спортивно-культурный комплекс часть здания сдает в аренду, то в полной ли мере можно воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций в соответствии с пунктом 7 статьи 381 НК РФ?

Ответ: У организации, осуществляющей деятельность в области социально-культурной сферы, льготированию подлежит имущественный комплекс, находящийся на ее балансе, функционально предназначенный и используемый для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, за исключением отдельно стоящих общедоступных для населения объектов бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания (магазинов, ресторанов, столовых) и других аналогичных объектов, используемых или полностью сданных в аренду для иных видов деятельности.

Вопрос: Какое имущество жилищно-коммунального комплекса льготируется для целей исчисления налога на имущество организаций в соответствии с пунктом 6 статьи 381 НК РФ?

Ответ: Объекты жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищного коммунального комплекса, инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых полностью или частично финансируется за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов.

Вопрос: Освобождаются ли от уплаты налога на имущество организаций производители и переработчики сельскохозяйственной продукции?

Ответ: Такая льгота на федеральном уровне не предусмотрена, однако может быть установлена законом субъекта РФ о налоге на имущество организаций.

Вопрос: Как документально подтвердить право на льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренные статьей 381 НК РФ?

Ответ: Каждая предусмотренная статьей 381 НК РФ льгота требует отдельного документального подтверждения (например: градостроительная документация, содержащая информацию о границах земельных участков жилых зон (в отношении льготы по пункту 6 статьи 381 НК РФ); паспорт объекта культурного наследия или охранное обязательство (в отношении льготы по пункту 5 статьи 381 и т.д.).

Вопрос: Каким образом можно воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций в соответствии с пунктом 11 статьи 381 НК РФ, если перечень объектов, подлежащих льготированию в соответствии с данным пунктом, на текущий момент Правительством РФ не утвержден?

Ответ: Пока перечень не утвержден, организации не вправе пользоваться указанной льготой по пункту 11 статьи 381 НК РФ.

Вопрос: Какими льготами по налогу на имущество организаций вправе воспользоваться предприятие, если численность работников-инвалидов от общего числа работающих составляет 50%?

Ответ: Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов освобождаются от налогообложения налогом на имущество организаций в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством РФ по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг) при условии, что среднесписочная численность инвалидов среди работников указанных организаций составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%.

Вопрос: Как отразить льготу по налогу на имущество организаций в декларации по данному налогу?

Ответ: В форме налоговой декларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовому платежу), утвержденной приказом МНС России от 23.03.04 № САЭ-3-21/224 расчет среднегодовой (средней) стоимости необлагаемого налогом (подлежащего освобождению) имущества отражается в Разделе 5.