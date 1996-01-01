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Подработка для студента
Молодому человеку устроиться на работу сложно, особенно если нет опыта, стажа работы, а предприятия борются с последствиями кризиса.
По данным на 1 сентября 2010 г., на учете в центре занятости Хабаровска состояли 1914 безработных, 23,6% которых составляет молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. «Молодежь - это та категория людей, которую очень сложно устроить на работу - работодателям требуются опытные сотрудники», - говорит Татьяна НЕФЕДЬЕВА, заместитель директора центра занятости населения города Хабаровска.
Вместе с тем подработка стала популярным явлением среди хабаровских студентов. Молодежь стремится к финансовой самостоятельности. Легкий заработок, гибкий график работы - вот что привлекает молодых людей. С другой стороны, студенты наслышаны об обмане работодателями молодых, что быстро распространяется в их среде. Какие плюсы и минусы бывают у легкого заработка, об этом «ЗР» поведала Валерия САВЕЛЬЕВА, студентка 2-го курса: «Я работала на промо-акциях, раздавала рекламные проспекты. Одно из главных достоинств этой работы в том, что учишься по-новому общаться с людьми, узнаешь себя лучше, раскрепощаешься, чувствуешь себя более самостоятельным. Однако зарплату задержали, я боялась, что могут обмануть, но этого, к счастью, не случилось».
Часто на молодежи очень удобно зарабатывать деньги различного рода мошенникам. Специалисты советуют: чтобы избежать неприятных случаев обмана, лучше обращаться за помощью в трудоустройстве в специально созданные службы. Если увиденное объявление чересчур заманчиво при неясном описании обязанностей, следует задуматься. Мария ТКАЧЕНКО, студентка 2-го курса, рассказала «ЗР» свою историю: «Я устроилась на работу, как это сейчас широко распространено, по совету друзей. Отработав рекламную акцию, надеялась получить 8000 руб., но мне дали всего 4500, не объясняя почему. К тому же все время отрывали от учебы, вызывая на работу не по графику. Конечно, после этого я вежливо распрощалась с той фирмой».
Если девушки охотнее идут работать на поприще рекламы, то парни могут пойти работать и в магазины, где часто требуются грузчики, помощники продавца или ночные сторожа. «Я подрабатывал в продуктовом магазине помощником продавца, - рассказывает «ЗР» Иван ВАСИЛЬЕВ, студент 3-го курса. - Моя работа заключалась в том, чтобы полки с определенной продукцией оставались заполненными. Уже через две недели я отлично справлялся. В основном работал по выходным, хотя определенного графика не было. Работа совсем не сложная, иногда удавалось отдохнуть. Мне заплатили 5000 рублей, как и обещали».
Учеба многих студентов оплачивается из родительского кармана, поэтому заработок для молодежи зачастую является деньгами на личные расходы. «Я пошла работать официанткой для того, чтобы иметь свой собственный заработок, - говорит Яна ПЛАКСИЙ, студентка 3-го курса. - Не хотела просить денег у родителей на развлечения и одежду. Бесспорно, тяжело совмещать с учебой, особенно если приходится выходить в ночную смену, но ведь зарплата стоит того».
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