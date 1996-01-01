Россия и КНР построят два НПЗ

«Роснефть» и China National Petroleum Corporation определили механизм поставок российской нефти на совместный НПЗ в Тяньцзине. Ожидается, что российская госкомпания будет поставлять около 10 млн т нефти в год (70% от потребности завода) по рыночной цене, пишет газета «РБК daily».

Как сообщил начальник Государственного энергетического управления КНР Чжан ГОБАО, оставшиеся 30% будут приходить с международного рынка, большей частью с Ближнего Востока. В конце 2009 г. Россия и Китай подписали соглашение о строительстве этого НПЗ, а также сети АЗС в Китае. Ожидалось, что работы начнутся в 2010 г. Срок завершения строительства - 2012 г. В проекте строительства НПЗ «Роснефти» принадлежит 49%, CNPC - 51%.

По словам директора департамента «Роснефти» по экспорту нефти и нефтепродуктов Сергея АНДРОНОВА, необходимый объем (примерно 10 млн т) будет поставляться по китайскому ответвлению трубопровода ВСТО. Издание также отмечает, что в конечной точке ВСТО - бухте Козьмино - «Роснефть» тоже планирует построить нефтеперерабатывающее предприятие (несмотря на сопротивление местного населения. - Прим. «ЗР»). Стать партнером предложено другой китайской госкомпании - Sinopec. НПЗ рассчитан на переработку 10 млн т в год.