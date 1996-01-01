Предпринимателей собирают на съезд

Третий съезд предпринимателей Приморского края состоится в ноябре. Организаторы съезда - администрация Приморского края и общественный совет предпринимателей Приморья.

Как рассказала «ЗР» председатель совета Марина ШЕМИЛИНА, пока точное количество делегатов не определено, также не определены и гости. Хотя на прошлых мероприятиях в качестве приглашенных спикеров выступали представители Минэкономразвития. Основная цель мероприятия - это обсуждение проблем малого и среднего бизнеса на территории края и выработка конкретных предложений по улучшению бизнес-среды.