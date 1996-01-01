Таможне указали на склад

Целый год понадобился торговому порту Посьет, дабы снять с себя обвинение в административном правонарушении. Трижды в связи с этим заседали суды во Владивостоке и Хабаровске. А все из-за принципиальности Хасанской таможни, которая решила наказать порт за якобы допущенное самоуправство.

Самоуправство, по версии таможенников, состояло вот в чем. Когда 18 сентября прошлого года в Посьет прибыли 8 вагонов с углем, предназначенным для экспорта в Японию, порт без соответствующего разрешения выгрузил топливо на территории склада временного хранения (СВХ).

Это и стало основанием для проведения таможней административного расследования, по результатам которого через месяц ОАО было признано виновным в нарушении "установленного порядка проведения операций в отношении товара, находящегося под таможенным контролем". Правда, скоро производство по делу прекратили - в связи с малозначительностью совершенного проступка. Наказание нарушителя свелось к устному замечанию.

Порт, однако, решил добиваться полной реабилитации. В Арбитражный суд Приморского края ушло исковое заявление с требованием признать незаконным и отменить карательное постановление Хасанской таможни! Возмущение истца можно было понять. Уголь прибыл, когда таможенники уже отдыхали и потому физически не могли дать "добро" на выгрузку - это раз.

Второе. Порт, являясь владельцем СВХ, обязан размещать товары, поступившие на склад, в любое время суток, независимо от того, работает таможня или нет. Что он, собственно, и сделал. Значит, в его действиях нет и тени вины. Тогда за какие грехи местные верещагины катят на добропорядочное ОАО бочку?

У семи судей, в разное время искавших ответ на этот вопрос, сомнений не возникло: Хасанская таможня переусердствовала. В данном случае торговый порт действительно чист перед законом. Чего не скажешь о действиях компетентного органа. Решением арбитражного суда постановление таможни в отношении ОАО отменено как незаконное. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений, жалобы таможенников - без удовлетворения.