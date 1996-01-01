Бизнес-образование оживает

Сегодня спрос на бизнес-образование, несмотря на сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в стране, начинает, как отмечают российские эксперты, постепенно оживать и расширяться.

Приморье здесь не исключение. За летние месяцы тренинговые компании подготовили целый ряд новых программ и сегодня готовы предложить их потребителю. По мнению экспертов, в новом учебном году будут популярны в основном практико-ориентированные программы, а также блоки дисциплин, связанные с продажами и антикризисным управлением. Как отмечает директор Московской Бизнес-Школы - Дальний Восток Вадим КРЫЛОВ, сегодня появилась позитивная тенденция формирования в оргструктурах компаний служб развития персонала.

«Предпочтение в таких службах сейчас отдается смешанному формату обучения: большая часть программ реализуется собственными ресурсами, а самое необходимое - внешними тренерами, программами-курсами, аутсорсингом. Исходя из распространенности и мобильности в центрах развития персонала компаний широко используется электронное обучение, мультимедийные программы и видеокурсы», - говорит эксперт. Мария МАКАРЕНКО, руководитель Центра развития профессиональных компетенция «Карьера-Форум» отмечает повышение интереса у клиентов к общеменеджерским программам, программам для бухгалтерии и служб безопасности. Отдельным пунктом стоят программы личностного развития.