Внешнего управляющего НЖБФ призвали к ответу

Арбитражного управляющего ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика» Александру МАКОВЕЦКУЮ оштрафовали за нарушение закона. Как рассказала «ЗР» помощник прокурора Елена ТЕЛЕГИНА, вопреки требованиям закона об удовлетворении требований кредиторов первой очереди - работников предприятия, Маковецкой преимущественно были удовлетворены требования кредиторов третьей и четвертой очереди (оплата услуг связи, услуги поверки приборов, иные требования). В то же время на предприятии задолженность по зарплате достигла уже 3 млн руб. По инициативе прокурора в отношении внешнего управляющего вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).