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ВМТП инициирует разработку генеральной схемы железнодорожного обеспечения
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) представило президенту ОАО «РЖД» Владимиру ЯКУНИНУ и губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ проекты, направленные на развитие пропускной способности порта и припортовой железнодорожной станции Владивосток.
В рамках работы VI Ассамблеи начальников железных дорог России делегация участников мероприятия во главе с президентом РЖД и губернатором посетила Владивостокский морской торговый порт.
В процессе рабочей встречи представители ВМТП рассказали о текущей ситуации в стивидорной компании и о планах развития порта, обратили внимание присутствующих на результаты совместной работы, направленной на улучшение взаимодействия «порт - железная дорога». В данном случае было отмечено уменьшение количества маневровых работ за счет своевременной обработки вагонов в порту по принципу сдвоенных операций, а также налажена организация ритмичной работы по уборке подвижного состава и отправке вагонов в соответствии с инструкциями собственников.
Кроме того, портовиками были представлены проекты, ориентированные на развитие ВМТП и припортовой железнодорожной станции Владивосток, реализация которых сможет увеличить показатели грузооборота с существующих 6 млн тонн до 11 млн тонн различных грузов в год. Ключевыми проектами являются строительство зернового терминала, уже получившее поддержку администрации Приморского края, а также развитие контейнерных терминалов порта Владивосток.
Так, в настоящее время существует ряд факторов, сдерживающих процессы развития ВМТП и станции. Это единственный железнодорожный въезд в порт, пропускной способности которого недостаточно для дальнейшего развития технологических мощностей - единовременная подача/уборка составляет 28 полувагонов. Невозможность территориального расширения припортовой железнодорожной станции Владивосток в связи с ее ограничением городскими территориями.
Для решения указанных проблем необходима разработка генеральной схемы развития железнодорожного обеспечения ВМТП, включая строительство объездной железнодорожной ветки вокруг полуострова Шкота, с организацией второго железнодорожного въезда на территорию ВМТП. Кроме этого, нужно решить вопрос о переносе основной части сортировочных и маневровых работ по формированию поездов за пределы припортовой станции Владивосток.
Реализация подобных планов возможна лишь при объединении усилий заинтересованных сторон: ОАО «РЖД», администрации Приморского края, ОАО «ВМТП», Дальневосточной железной дороги, «Дальгипротранс» и Транспортной группы FESCO.
В свою очередь губернатор Сергей Дарькин пообещал поддержку озвученным проектам. По его словам, Владивостокскому транспортному узлу необходимы проекты, гарантирующие его динамичное развитие.
Инициатива ВМТП в части строительства объездной железнодорожной ветки вокруг полуострова Шкота предельно актуальна и должна быть проработана. Губернатор также отметил, что при проектировке не стоит забывать о рекреационных зонах города Владивостока, которые должны быть сохранены.
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