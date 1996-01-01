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Авиазавод «Прогресс» ввел уникальный литейный комплекс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Торжественное открытие нового литейного производства состоялось 1 сентября в ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина», входящем в состав холдинга «Вертолеты России».

Церемонию открытия посетили генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей РЕУС, исполнительный директор ОАО «Вертолеты России» Андрей ШИБТОВ, председатель совета директоров ОАО ААК «Прогресс», первый заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Иван ГОНЧАРЕНКО, а также руководители других предприятий холдинга «Вертолеты России».

Досье

ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина» является крупнейшим предприятием оборонно-промышленного комплекса в Приморском крае. Предприятие выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», сверхзвуковые крылатые ракеты комплекса «Москит» и их экспортные варианты. Кроме того, производятся легкие спортивно-пилотажные самолеты Як-54. В настоящее время готовится серийный выпуск среднего вертолета Ка-60/62, а также предприятие находится в процессе подготовки к выпуску нового легкого вертолета Ми-34С1/С2 «Сапсан». Освоен регламент ремонтных работ вертолетов Ми-24 всех модификаций.

В пресс-службе авиапредприятия сообщили, что холдинг «Вертолеты России» последовательно проводит программу технического перевооружения ОАО ААК «Прогресс». В рамках этой программы все модернизированное литейное производство предприятия объединено в одном просторном корпусе, где установлена не имеющая аналогов в России итальянская комплексная механизированная линия для изготовления форм и заливок алюминиевого, магниевого и чугунно-стального литья. Данная технология является передовой и позволяет увеличить размерную точность отливок, их физические характеристики, а также делает возможным изготовление форм для магния, алюминия, стали и чугуна на одном оборудовании. Компьютеризация линии может значительно увеличить производительность труда и ощутимо повысить при этом качество выпускаемой продукции. Также, внедрение данных технологий может позволить ОАО ААК «Прогресс» полностью избежать негативного воздействия на окружающую среду.

Создание центра компетенции в литейном производстве, в дополнение к уже имеющейся на ОАО ААК «Прогресс» высокотехнологичной механообрабатывающей линии, имеет огромное значение для дальнейшего развития всей вертолетостроительной отрасли России. Кроме того, новый литейный комплекс может качественно улучшить процесс интеграции в кооперацию между промышленными предприятиями Приморского края и предприятиями холдинга «Вертолеты России».

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