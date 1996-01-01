Строительство ветропарка в Приморье может начаться в этом году

30 июля завершен годовой цикл ветроизмерений на острове Попова в Приморском крае. Его результаты будут использованы для точного моделирования параметров и выбора оптимального оборудования ветроэнергетической станции, возводимой ОАО «Дальневосточная ВЭС» (ДВЭС, 100%-дочерняя компания ОАО «РусГидро») на островах Русский и Попова в рамках подготовки к проведению в 2012 г. саммита АТЭС.

Напомним, что Дальневосточная ВЭС является первым крупным проектом использования возобновляемых источников энергии в Приморском крае. Общая стоимость Дальневосточной ВЭС оценивается в 3 млрд руб.

Сетевые решения, используемые при подключении ВЭС, смогут обеспечить электроэнергией весь остров Попова и создать условия для электрификации юго-западной и центральной частей острова Русский. Для подготовки специалистов в области возобновляемой энергетики планируется создание образовательной площадки на базе Дальневосточного государственного технического университета.

Досье ОАО «Дальневосточная ВЭС» зарегистрировано 30 июня 2009 г. во Владивостоке. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб., он разделен на 500 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. Генеральный директор - Алексей ГАВРИЛОВ. ОАО «Дальневосточная ВЭС» является единственным на Дальнем Востоке предприятием, осуществляющим разработку и строительство экологически безопасных возобновляемых видов электрической энергии, с использованием природных факторов, таких как сила ветра.

Ранее сообщалось, что капитальные затраты на строительство ВЭС могут составить от 3,670 млрд до 4,139 млрд руб. Причем стоимость строительства инфраструктурных объектов на островах составит порядка 35% от общей стоимости объекта. По вопросу определения структуры финансирования, целевой признана схема привлечения проектного финансирования от международных банков.

О том, на какой стадии находится проект и каким образом предполагается минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, «ЗР» рассказал начальник управления департамента возобновляемых источников энергии ОАО «РусГидро» Дмитрий СМОЛИН.

- Дмитрий Вячеславович, каковы итоги проведенных тестов, есть ли необходимость корректировать первоначальные планы?

- Ветроизмерения на острове Попова проводились одновременно по нескольким параметрам: скорости, направлению ветра, давлению и влажности воздуха в соответствии с международными стандартами с привлечением ООО «НПО Гидротекс» (Владивосток), с аудитом японских и английских специалистов. Цель измерений - определение оптимального оборудования применительно к данной площадке и прогнозирование среднегодовой выработки.

Ключевыми характеристиками при определении класса ветротурбин являются среднегодовые значения скорости, максимальные порывы скорости ветра и интенсивность турбулентности. Исходя из этих параметров, определяются требования к конструкции турбин ветроэнергетических установок, в частности их оптимальная высота, длина лопастей. Результаты исследований показали, что по международной классификации для острова Попова наиболее приемлемы турбины класса «II А». На основании этого рассматривается целый ряд ветротурбин ведущих мировых производителей.

Один из основных критериев эффективности ветроэлектростанции является коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Полученные по итогам ветроизмерений данные были обработаны с помощью специализированного программного обеспечения с учетом характеристик предполагаемых к применению ветроустановок и многолетних данных метеостанций региона. Результаты моделирования подтвердили благоприятные условия для эффективного использования энергии ветра. На рассматриваемых площадках средняя скорость ветра на высоте 60 метров превышает 7 м/с, и теоретический коэффициент использования установленной мощности достигает 30-32%, что превышает средний КИУМ по отрасли.

Полученные результаты оказались даже несколько выше предварительных оценок: первоначальные расчеты давали цифру 27,5%. Причем, 2010 г. по своим параметрам характеризуется как ниже среднего. И этот погодный сценарий дает еще большую уверенность в целесообразности реализации проекта. При этом максимум скорости ветра на острове Попова приходится на холодное время года, что совпадает с сезонным пиком потребления тепловой и электрической энергии.

Дополнительно в рамках проектной документации ветроэлектростанции произведена оптимизация инфраструктурных объектов о. Попова и о. Русский, в том числе дорог и электрических сетей. Из-за изолированности региона и неразвитости сетей достаточно сложной в итоге получилась схема выдачи мощности. Однако при содействии специалистов ОАО «Дальэнергосетьпроект» удалось добиться максимальной оптимизации схемы. В результате потребители о. Попова и южной части о. Русский должны получить надежное и качественное электроснабжение с материка, а ДВЭС передавать свою мощность и энергию в единую энергосистему Приморского края. Участие в проекте региональных специалистов - одна из составляющих его успеха. Их опыт и знания помогают учесть местные особенности, детально рассмотреть особенности строительства на островной территории. Так, уже сегодня к работе привлечены эксперты в таких областях, как экология и морская логистика.

- На какой стадии сотрудничество с японскими партнерами и кто другие потенциальные участники проекта?

- В настоящее время специалисты ОАО «РусГидро» готовят тендерную документацию на проведение конкурса по выбору поставщика оборудования для ДВЭС. В качестве потенциальных партнеров по проекту рассматриваются различные иностранные компании, в частности немецкие и японские. На первый план при определении поставщика современного оборудования с целью максимизации выработки электроэнергии будет ставиться оптимальное сочетание таких составляющих, как качество, надежность и конечно же цена. В конечном счете это приведет к снижению себестоимости вырабатываемой электроэнергии. К сожалению, на сегодняшний день в России отсутствуют компании, занимающиеся производством оборудования для ветроустановок мегаватного класса. В этой связи целесообразно говорить о будущих задачах трансфера наиболее успешных технологий на российскую почву. Опыт западных коллег чрезвычайно показателен и полезен для России.

- Когда будет готова проектная документация Дальневосточной ВЭС и каковы ее основные параметры?

- Разработка проектной документации завершена и 28 июля передана на государственную экспертизу. По итогам экспертизы будет выдано заключение, которое предоставит право на получение разрешения на строительство. Срок экспертизы - от полутора до двух месяцев.

Что касается параметров ДВЭС, на острове Попова планируется разместить 10 ветроустановок высотой башни 82 метра и мощностью от 1,8 до 2,4 МВт каждая. Среднегодовая выработка электрической энергии составит 60-80 млн кВт/ч (для сравнения: электропотребление на о. Попова не превышает 5 млн кВт/ч в год).

При разработке проекта особое внимание уделено экологическому аспекту строительства и эксплуатации ДВЭС, в т.ч. в соответствии с европейскими и российскими нормативами проведена оценка влияния шумов. По ее результатам проектное расположение части ветроустановок было скорректировано.

- Давайте остановимся на экологической составляющей проекта.

- Ранее уже сообщалось, что в ноябре 2009 г. проект прошел процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). По заключению ОВОС принятые технические решения позволяют минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. На территории острова Попова расположен морской биосферный заповедник, и мы детально изучили особенности климата, флоры и фауны острова. Путей миграции птиц на территории будущего ветропарка нет. Лесной массив затронут не будет. Для минимизации воздействия на окружающую среду достигнуты договоренности о координации действий между «РусГидро» и заповедником. Мы понимаем важность взаимодействия с экологами и вместе ищем решения, позволяющие минимизировать воздействие строительства ветропарка на природу.

- Когда планируется начать строительно-монтажные работы?

- В соответствии с графиком мы планируем начать подготовительные строительно-монтажные работы в четвертом квартале 2010 г. Предстоящие мероприятия можно разделить на 3 крупных направления. Первое - работы, связанные со строительством схемы выдачи мощности, второе - строительство фундаментов ветроустановок и монтажных площадок, поставка и монтаж ветроэнергетического оборудования, прокладка кабельных линий, третье - подготовка подъездных путей, в частности ремонт причалов и дорог.

Состояние дорог - одна из главных проблем острова, сегодня дороги здесь практически отсутствуют. Строительство ветропарка на острове Попова позволит также решить транспортную проблему, в перспективе будут созданы новые рабочие места для местного населения. Сейчас на острове проживают более 1 200 человек. И проблема трудоустройства населения стоит достаточно остро.

- Какие еще социальные проблемы поможет сдвинуть с мертвой точки строительство ДВЭС?

- Как я уже отмечал, будет решена и другая важная проблема, связанная со снабжением острова электроэнергией. Сейчас остров снабжается за счет дизельной электростанции. Стоимость электроэнергии для юридических лиц составляет порядка 14 руб. за кВт/ч. Проектом по строительству ветропарка предусмотрено строительство схемы выдачи мощности от подстанции 220 кВ «Русская» на полуостров Саперный, заключено соглашение на технологическое подключение с ОАО «ФСК ЕЭС». Будет произведено соединение острова с материком, и потребители будут подключены к единой энергосистеме. А это означает снижение тарифа на электроэнергию в 3-4 раза. Ощутимая разница! Снижение стоимости электроэнергии создаст стимул развитию предприятий. Одновременно и на юге о. Русский появится подстанция, которая станет надежным источником электроснабжения в этом районе.

Очень важно отметить тот факт, что строительству ветропарка придается большое значение на уровне региональных властей. В прошлом году подписано соглашение между ОАО «РусГидро» и администрацией Приморского края. Проект ветропарка включен в схему развития энергетики г. Владивостока, Федеральную целевую программу и является главным (основным) элементом инфраструктуры развития острова Попова. А эффективная работа первого в Приморье ветропарка явится решающим фактором быстрого развития ветроэнергетики страны.