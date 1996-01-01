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Нефтяники - лучшие работодатели

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод НК «Альянс» решением краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений признан победителем краевого этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие рынка труда».

Начальник управления персоналом Хабаровского НПЗ Татьяна САВИНОВА рассказала «ЗР», что отбор победителей по итогам 2008-2009 годов велся по нескольким важнейшим критериям, среди которых - создание новых рабочих мест, уровень заработной платы, социальная защищенность работников. За кризисный период двух прошедших лет на заводе не только не сократилось количество сотрудников, но и увеличился штат более чем на 100 человек. Средняя заработная плата на предприятии в 2009 году составляла 28 784 рубля, тогда как средняя по региону - 17 226 рублей.

Кстати, сегодня зарплата на Хабаровском НПЗ уже поднялась до 31400 рублей. В то время когда большинство компаний избавлялось от груза социалки, НК «Альянс» нашла возможность реформировать эту сферу без потери социального пакета сотрудников. Предприятие оказывает финансовую поддержку в заочном обучении, женщинам в декретном отпуске выплачивает корпоративную доплату, гарантирует место ребенку в детском саду и оплату за детский сад, неработающим пенсионерам ежемесячно выплачивается заводская надбавка, оказывается материальная помощь сотрудникам, получающим дополнительное медицинское обслуживание, целый ряд других социальных привилегий.

В конце 2009 года завод уже получал сертификат «Доверия работодателю». Нынешняя победа на краевом этапе дает право Хабаровскому НПЗ продолжить участие в конкурсе на общероссийском уровне.

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