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За молчание – штраф
Молчание – не всегда золото. Иногда оно, напротив, карается штрафами. Например, в случае несоблюдения Федерального закона «О занятости населения в РФ». Понести материальное наказание можно за непредставление информации о вакансиях или грядущих сокращениях на предприятии. И это касается как руководителей крупных организаций, так и индивидуальных предпринимателей.
Управление государственной службы занятости населения Приморского края активизировало работу по привлечению к административной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о занятости. Только за 8 месяцев 2010 г. его специалистами составлено 17 протоколов, по результатам рассмотрения которых работодателям назначено административное наказание в виде штрафа.
На практике подобные нарушения чаще всего выражаются в непредставлении или несвоевременной подаче сведений в службу занятости о сокращении штата работников организации, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, а также сокрытии информации о наличии свободных вакансий. Дело в том, что в соответствии со ст. 25 закона «О занятости населения в РФ» сведения о готовящемся сокращении численности персонала должны быть направлены в службу занятости по месту нахождения организации-работодателя не позднее чем за два месяца (индивидуальным предпринимателям необходимо сообщить об этом, как минимум, за две недели). Ежемесячно работодатели должны предоставлять информацию о наличии вакантных рабочих мест и выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Этой же статьей закона предусмотрена и обязанность руководителей в трехдневный срок сообщать о введении на предприятии режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, а также о приостановке производства.
Ответственность за «молчание» или несвоевременную подачу перечисленных сведений в органы службы занятости предусмотрена ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях и выражается в системе штрафов: для должностных лиц – от 300 до 500 рублей, для юридических лиц – от 3000 до 5000 рублей. Протоколы о соответствующих правонарушениях составляют специалисты УГСЗН Приморского края.
«Меры, которые мы предпринимаем, прежде всего, пойдут на пользу жителям края, планирующим обратиться в службу занятости населения, - уверена начальник юридического отдела УГСЗН Приморского края Елена МАГЕРЧУК. - Каждый работодатель должен понимать, что несет определенную социальную ответственность перед обществом. Если он не информирует нашу службу о сокращении штата, то мы соответственно не можем заранее предложить гражданам, находящимся под угрозой увольнения, свои услуги – содействие в поиске работы, профессиональное обучение или переподготовку, а также своевременно запланировать их участие в наших программах. Надеемся, штрафные санкции заставят работодателей более ответственно подходить к соблюдению закона «О занятости населения».
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