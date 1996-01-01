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Пополнился «черный» список недобросовестных поставщиков

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По решению Приморского УФАС России 6 компаний не смогут участвовать в торгах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд два года.

Как известно, в Реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения о лицах, которые уклонились от заключения государственного или муниципального контракта или с которыми государственные или муниципальные контракты расторгнуты на основании судебного решения в связи с существенным нарушением их условий. И, нарушив один раз закон о размещении заказов, участник на два года лишается права участвовать в торгах.

Дисквалификация на два года - весьма существенное наказание, но, несмотря на это, отметили в пресс-службе Приморского Управления ФАС, компании всё же уклоняются от заключения контракта, в результате чего попадают в «черный» список поставщиков. За последний месяц Приморским УФАС России сразу шесть компаний были включены в Реестр недобросовестных поставщиков по обращению государственных и муниципальных заказчиков.

Среди них - ЗАО «Челябинский завод котельного оборудования», которое было признано победителем торгов администрации Находкинского городского округа, но уклонилось от заключения муниципального контракта на поставку котла и котельного вспомогательного оборудования, хотя участвовало в аукционе на госзакупки на условиях заказчика. Сразу две компании были включены в Реестр по обращению муниципального лечебно-профилактического учреждения «Родильный дом» г. Артёма. Первым уклонилось от заключения муниципального контракта на оказание услуг по стирке медицинского белья ООО «Матиз». Другим участником оказалось ООО «Пелет», но и это общество отказалось заключать контракт и, так же как и первый победитель, попало в «черный» реестр. Еще одним недобросовестным поставщиком на два года стало ООО «Стройкомфорт» из-за того, что не предоставило заказчику («Детская художественная школа №3 г. Владивостока») в срок подписанный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту фасада здания. По той же причине в реестр было включено и ООО «Плот». Компания уклонилась от заключения контракта с Тихоокеанским институтом ДВО РАН на перевозку сотрудников заказчика в черте Владивостока.

Весьма любопытный случай произошел в Уссурийске. Муниципальным заказчиком - детским садом №6 проводился открытый аукцион на право заключить государственный контракт на благоустройство территории детсада. Единственным участником из пяти заявленных стало ООО «Галактика». И согласно закону контракт должен быть заключен именно с этой компанией, что стало полной неожиданностью для ее руководителей. По словам представителя ООО «Галактика», фирма участвовала в аукционе не ради победы, а ради участия. И получила клеймо на два года.

По словам заместителя руководителя Приморского УФАС России Максима БЕЛОБОРОДОВА, за 2010 г. резко возросло количество обращений заказчиков о включении в реестр недобросовестных поставщиков, уклоняющихся от заключения контрактов. Ситуация весьма неоднозначная, так как возникает логичный вопрос о мотивах участия таких компаний в госзакупках. И последние изменения в ФЗ-94 уже направлены на защиту интересов именно заказчиков и борьбу с недобросовестными поставщиками. Также сложилась тенденция появления на рынке размещения заказов лиц, занимающихся лишь написанием жалоб и, возможно, преследующих цель сорвать тот или иной аукцион. Эти компании известны, и Приморским УФАС России в адрес крупных муниципальных и государственных заказчиков направлены информационные письма с разъяснениями по взаимодействию с такими организациями. Закон о размещении заказов действует уже 5 лет, и те, кто действительно хотят честно, добросовестно работать на этом рынке, отметили в УФАС, соблюдают действующее законодательство, и претензий к ним нет.

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