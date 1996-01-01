FESCO загружена работой

Транспортная группа FESCO (на базе ОАО «Дальневосточное морское пароходство») в январе-июне 2010 г. увеличила морские контейнерные перевозки на 58% к показателям 2009 г. - до 160,318 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), сообщила пресс-служба пароходства.

При этом интермодальные перевозки выросли в 3,6 раза, а объем экспедиторских услуг составил 32,186 тыс. TEU (рост на 33%), рефрижераторные перевозки выросли на 2,6%. Грузооборот перевозок промышленных грузов по железной дороге увеличился на 52% и составил 94 млн т/км. Объем железнодорожных контейнерных перевозок вырос в 4 раза. «Итоги работы группы в первом полугодии существенно превзошли наши внутренние плановые показатели. Столь уверенная динамика отражает хорошие темпы восстановления экономики России и рост объемов международной торговли, в особенности со странами Юго-Восточной Азии, в частности, с Китаем», - приводятся в сообщении слова президента и председателя правления FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА.