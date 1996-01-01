«Дальсвязь» откупилась от несогласных 8,09% активов

13 сентября 2010 г. заканчиваются выплаты по выкупу акций ОАО «Дальсвязь», предъявленных его акционерами к выкупу в связи с решением присоединить компанию к ОАО «Ростелеком»

Напомним, что решение о присоединении к Ростелекому было принято общим годовым собранием акционеров ОАО «Дальсвязь» 28 июня. И начиная с этой даты акционеры, не согласные с этим решением, имели право потребовать от Общества выкупа акций. Как сообщила пресс-служба ОАО «Дальсвязь» в установленный срок до 12 августа к оплате было предъявлено 616 493 обыкновенных и 8 581 639 привилегированных акций. Выкуп проходил по цене 91,81 руб. Сумма средств, направляемых на выкуп составила 844,48 млн руб. или 8,09% стоимости чистых активов Общества по состоянию на 31.03.2010г.