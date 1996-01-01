www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Коллектив «Бора» опять воззвал к властям

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Администрация Приморья и краевая прокуратура предприняли ряд мер в связи с ситуацией на горно-химическом комплексе «Бор», где в августе из-за систематических задержек с выплатой зарплаты более 230 работников отказались выходить на работу.

Всего на предприятии занято 3343 работников. Основной причиной задержки зарплаты явилось непоступление денежных средств от управляющей компании ООО «Русская горнорудная компания», расположенной в Москве. Краевая прокуратура взяла ситуацию на предприятии под свой контроль.

Напомним, что задержки зарплаты на «Боре» и периодические акции протеста работников предприятия, приостанавливающих работу, начались еще год назад, с августа 2009 г. В мае 2010-го с работниками «Бора» встречались зам. генпрокурора в ДВФО Юрий ГУЛЯГИН и первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. Гулягин вынес предупреждение о недопустимости нарушения трудовых прав работников «Бора» гендиректору ОАО «Русская горнорудная компания» Сергею РОДИОНОВУ. Тогда же был составлен протокол решений, Родионов обещал исправить ситуацию и погасить задолженность по зарплате. Ту задолженность погасили, но ситуация с задержками выплаты зарплаты продолжилась.

Долг за июнь-июль и по авансу за август к середине августа достиг 41 млн руб. Поэтому более 230 работников комбината приняли решение приостановить работу. Коллектив опять воззвал к краевой власти. И вновь первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО поехал в Дальнегорск «тушить пожар». Первый вице-губернатор провел в Дальнегорске встречу с руководством ГХК «Бор» и с представителями профсоюзного комитета. И уже 13 августа на счета химиков было перечислено 30 млн рублей.

Александр Костенко сообщил, что в ближайшее время в Дальнегорске пройдет совещание с участием представителей администрации края и собственника ГХК «Бор» - «Русской горнорудной компании». Краевая власть со своей стороны приняла решение снять с плеч промышленного предприятия социальное бремя по теплоснабжению жилых кварталов Дальнегорска.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru