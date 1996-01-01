Коллектив «Бора» опять воззвал к властям

Администрация Приморья и краевая прокуратура предприняли ряд мер в связи с ситуацией на горно-химическом комплексе «Бор», где в августе из-за систематических задержек с выплатой зарплаты более 230 работников отказались выходить на работу.

Всего на предприятии занято 3343 работников. Основной причиной задержки зарплаты явилось непоступление денежных средств от управляющей компании ООО «Русская горнорудная компания», расположенной в Москве. Краевая прокуратура взяла ситуацию на предприятии под свой контроль.

Напомним, что задержки зарплаты на «Боре» и периодические акции протеста работников предприятия, приостанавливающих работу, начались еще год назад, с августа 2009 г. В мае 2010-го с работниками «Бора» встречались зам. генпрокурора в ДВФО Юрий ГУЛЯГИН и первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. Гулягин вынес предупреждение о недопустимости нарушения трудовых прав работников «Бора» гендиректору ОАО «Русская горнорудная компания» Сергею РОДИОНОВУ. Тогда же был составлен протокол решений, Родионов обещал исправить ситуацию и погасить задолженность по зарплате. Ту задолженность погасили, но ситуация с задержками выплаты зарплаты продолжилась.

Долг за июнь-июль и по авансу за август к середине августа достиг 41 млн руб. Поэтому более 230 работников комбината приняли решение приостановить работу. Коллектив опять воззвал к краевой власти. И вновь первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО поехал в Дальнегорск «тушить пожар». Первый вице-губернатор провел в Дальнегорске встречу с руководством ГХК «Бор» и с представителями профсоюзного комитета. И уже 13 августа на счета химиков было перечислено 30 млн рублей.

Александр Костенко сообщил, что в ближайшее время в Дальнегорске пройдет совещание с участием представителей администрации края и собственника ГХК «Бор» - «Русской горнорудной компании». Краевая власть со своей стороны приняла решение снять с плеч промышленного предприятия социальное бремя по теплоснабжению жилых кварталов Дальнегорска.