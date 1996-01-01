Приморские предприятия переходят на отчетность on-line

Приморский край в сравнении с общероссийской статистикой подключения налогоплательщиков к предоставлению отчетности через специализированных операторов связи остается на позиции «не хуже чем у других».

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета Управления ФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, на 1 июля 2010 г. к отчетности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) присоединились 51% юридических лиц (всего зарегистрировано 65 077 предприятий и организаций) и 39,3% индивидуальных предпринимателей (всего зарегистрировано 53 850 ИП). Судя по проведенному «ЗР» анализу рынка Приморья, дело здесь отнюдь не в налоговиках, которых достали очереди в коридорах инспекций и которые рады перейти на on-line диалог с налогоплательщиками. И не в спецоператорах, которые наработали практику подключения и обслуживания клиентов. Среди ведущих в крае можно назвать четырех. Так что с конкуренцией все в порядке.

С клиентом определились

Участники рынка примерно определились с вопросом, какая часть налогоплательщиков - их клиенты. Сегодня именно от ставки на клиентуру зависит сама стоимость подключения (генерация цифровой подписи, установка программы, обучение), а также абонентское обслуживание - разрыв от 1000 до 3000 руб. Спецоператоры проявляют лояльность к клиентам и, как правило, чем выше устанавливают цену на годовое абонентское обслуживание, тем больше возможностей предоставляют переключиться на ежемесячную или поквартальную оплату. Можно заплатить и 695 руб. раз в квартал, можно 4500 в год (цены от разных компаний). Индивидуальные предприниматели, находящиеся на льготных режимах налогообложения, и бюджетные организации оплачивают услуги по передаче отчетности в полном смысле по минимальным тарифам - в пределах 1500-1800 руб. за год. И налогоплательщикам на УСН услуги ТКС обходятся дешевле, чем плательщикам ЕНВД.

При всех видимых плюсах передачи отчетности через Интернет - а это, несомненно, оперативность, своевременность и точность - операторы связи не забывают прибавлять к своим сервисам дополнительные опции, чаще всего без взимания дополнительной платы. Тем более передача отчетности в налоговую - это не единственная услуга спецоператоров.

По словам генерального директора ООО «Информационный центр» Павла СТАЦЕНКО, на сегодняшний день помимо передачи отчетности в адрес налоговой службы и Пенсионного фонда у абонентов ООО «Такском» есть возможность подключиться к связи по специализированным каналам с Росстатом и ФСС. В данный адрес могут быть направлены и неформализованные запросы. «Многие пользователи, например, заказывают выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде и приходят в инспекцию, только чтобы забрать готовый документ. Например, с начала 2010 г. нашими абонентами направлено в налоговые органы 2250 запросов на получение той или иной информации», - говорит Павел Стаценко. Положительной стороной программы «Такском» считают её совместимость с «1С».

Директор филиала ООО «Тензор» (представительство ЗАО «Удостоверяющий центр EKEY.RU) Сергей КИМ видит уникальность предоставляемой программы «СБИС++» в возможности контролировать зачисление уплаченных налогов и недопущения недоимок. Программа может решать множество других задач, например, получить для банка справку о том, что нет долгов по налогам; найти ошибку, получив повторное требование на уплату налога.

«Используя нашу программу, можно найти любую организацию и получить детальную выписку из ЕГРЮЛ», - замечает Сергей Ким, - т.е. вполне легальным образом проверять партнеров по бизнесу, тем самым защищая себя от серых схем и фирм-однодневок, снижая налоговые риски. Подобной услугой также пользуется большинство клиентов ООО «ПКП» и ЗАО «Сервер-центр».

Александр ХОЛОД, коммерческий директор ЗАО «Сервер - Центр» делает акцент именно на комплексном развитии услуги электронной отчетности: «Мы стараемся дать своим клиентам больше сервиса за те же деньги. Во-первых, подключаем новые ведомства к системе, чему свидетельствует активная работа с «Земельной кадастровой палатой» по Приморскому краю. Во- вторых, на нашем сайте заработала автоматизированная система заказов, позволяющая любому абоненту заказать наши услуги непосредственно со своего рабочего места. В-третьих, уже знакомая нашим клиентам программа «Почтовый агент» существенно расширила возможности сервиса «Деловой и служебной переписки». Теперь любой абонент системы «Отчетность» может пользоваться защищенной электронной почтой для общения с другими участниками системы. Например, обмениваться счетами-фактурами в электронном виде, что в настоящее время стало возможным в свете последних изменений в законодательстве.

Интерактивные плюсы

По данным социологов, среднестатистический предприниматель тратит в среднем 30 минут в день на работу с контрагентами (выставление счетов и актов, контроль за поступлениями) а также около 7 минут в день на отслеживание истории документооборота с контрагентами и истории доходов и расходов.

Именно по этой причине, генеральный директор ООО «ПКП» (Удостоверяющий центр - ЗАО «ПФ «СКБ Контур») Дмитрий ХОХЛОВ выделяет несколько направлений, по которым идет развитие сервиса электронной отчетности в компании. Одно из них - запуск веб-сервиса «Электронный бухгалтер» («Эльба»). Программу можно скачать с сайта компании, заполнить соответствующие бланки и сразу в электронном формате направить в районную налоговую инспекцию. Для предпринимателей, представителей малого бизнеса это действительно бесплатная находка. «Эльба» помогает вести учет своих клиентов и поставщиков, отслеживать историю по всем счетам и актам. В результате предприниматель, использующий «Эльбу», может самостоятельно вести элементарный бухгалтерский учет.

Одной из разработок компании является также web-сервис по заполнению отчетных форм «Контур-Отчет ПФ». «Для наших пользователей само понятие «обновить отчетные формы» отсутствует, - утверждает Дмитрий Хохлов. - В большинство тарифов этот сервис входит в пакет услуг, т.е. за него не нужно платить дополнительно».

Хотя спецоператорам предстоит бороться еще почти за 50% налогоплательщиков края, всплеск интереса к доставке информации по защищенным каналам происходит не только в налоговой плоскости. «Сейчас идет бум подключений по новому сервису - подсоединение к электронным торговым площадкам для участия в электронных торгах согласно федеральному закону 94-ФЗ. Это связано с переводом основной массы торгов по госзакупкам на электронные аукционы», - рассказывает Дмитрий Хохлов. А по словам Александра Кима, подключая дополнительный аналитический блок EKEY.RU, налогоплательщик может в on-line-режиме, по защищённым каналам, провести буквально камеральную проверку бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, где программа автоматически производит даже сверку показателей одного отчета с другими.

И все же переход на отчетность по каналам связи остается самым актуальным вопросом на ближайший год. Поэтому Александр Холод хотел бы пожелать всем клиентам более ответственно подходить к процессу сдачи отчетности. Обязательно нужно дождаться квитанции из ведомства и протокола приема. Лишь этот документ говорит, что ваш документ был доставлен в ведомство.