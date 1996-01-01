О рыбе и рыболовстве поспорили на Камчатке

Острый спор между представителями рыбаков и ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», который разгорелся 25 августа в Петропавловске-Камчатском на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса под председательством Владимира ПУТИНА, состоявшемся, закончился решением разработать Концепцию развития рыболовного судостроения.

Президент ОАО «ОСК» Роман ТРОЦЕНКО настаивал на необходимости закрепления за построенными судами квот добычи (вылова) водных биоресурсов. «В мировой практике существуют три способа наделения предприятий водными биоресурсами: аукционный, по историческому принципу, «квоты под киль», - подчеркнул Роман Троценко. - Для России сейчас необходим третий способ, потому что это позволит развивать судостроение. Иначе мы по-прежнему будем строить по три парохода в год».

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО назвал такое предложение разрушающим стабильность в отрасли и обратился к Владимиру Путину с просьбой сохранить действующий принцип наделения предприятий биоресурсами. С развёрнутой критикой идеи «квоты под киль» выступил президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. Он привёл четыре главных изъяна этой идеи: сокращение квоты для иных пользователей, неучёт ежегодных колебаний величины и продуктивности запасов водных биоресурсов, консервацию сложившейся распылённости рыболовного бизнеса и возможности для злоупотреблений при распределении квоты. На прямой вопрос Путина: «Что вы предлагаете взамен?» Герман Зверев назвал три механизма: создание Национальной морской лизинговой компании, введение вторичного оборота долей квоты (вылова) водных биоресурсов для использования их в качестве залога и отмену ограничений по численности занятых для предприятий при переходе на ЕСХН. Руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ поддержал предложения рыбаков, обратив внимание на ряд существенных изъянов в предлагаемой идее «квоты под киль».

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, участвовавший в совещании, предложил разработать меры по поддержке берегового рыбоперерабатывающего комплекса. «Мы приняли решение, что с 2011 года будем напрямую дотировать из краевого бюджета рыбоперерабатывающие предприятия из расчета на каждый килограмм выпускаемой продукции»,- сказал Сергей Дарькин. По его словам, в результате данных мер к 2013 году объем производства рыбопродукции береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями Приморского края возрастет в 2,6 раза по сравнению с 2009 г. Будут созданы новые рабочие места, увеличатся заработная плата и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Кроме того, это позволит дополнительно оставлять на российской территории для дальнейшей переработки более 100 тыс. тонн мороженой рыбы в год, ориентированной сегодня для поставок на экспорт.

Полпред в ДФО Виктор ИШАЕВ в свою очередь предложил правительству дотировать из бюджета перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы России. «Мы просчитали, что в докризисный 2008 год весь объем перевозок с Дальнего Востока рыбной и лесной продукции, а на Дальний Восток - зерна и топлива оценивается в 11,6 млрд рублей. Если продотировать на 50%, то это всего 6 млрд рублей. Эти вопросы можно решить в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» - сказал Ишаев. - Тогда мы действительно откроем для дальневосточников наши рынки. Будет экономически выгодно поставлять рыбу не в Китай, а на российский рынок. Эта дотация станет мутипликатором развития дальневосточной экономики. Следом пойдет рост производства, увеличение налоговой базы, а главное - появится наша продукция».

На это Путин ответил, что да, интересно, но, по его словам, необходимо ввести фиксированный железнодорожный тариф, чтобы железнодорожники не поднимали цены на перевозки во время путины, и тогда не придется бесконечно увеличивать сумму дотаций. Но обобщив все предложения и споры, Путин напомнил: «Хороший улов - это только начало. За ним следует целая производственная цепочка - переработка, транспортировка, реализация. В конечном счёте, главный показатель успеха - это рост доли отечественной продукции на нашем собственном рынке. В 2009 г. доля отечественной продукции в потреблении составляла 72,4%, к 2014 году она должна увеличиться как минимум до 80,5%».

Премьер дал поручение разработать с учётом хода дискуссии Концепцию развития рыболовного судостроения, отметив необходимость обязательного учёта мнений рыбацких объединений.