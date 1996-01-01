Книга "Бизнес в стиле фанк" Кьелла НОРДСТРЕМА и Йонаса РИДДЕРСТРАЛЕ мгновенно стала лидером продаж и недавно заняла 16-е место в списке величайших бизнес-книг всех времен. Ее авторы, профессоры Стокгольмской школы экономики и одни из самых влиятельных консультантов в мире, как настоящие бизнесмены решили воспользоваться успехом своего произведения - и не замедлили выпустить продолжение под названием "Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества".

"Стиль фанк": легко и непосредственно о серьезных проблемах сегодняшнего капитализма - вот фирменное отличие книг Нордстрема и Риддерстрале. Другая особенность их стиля - это стремление натолкнуть читателя на самостоятельные размышления, а не предлагать свои готовые рецепты: "Традиционные бизнес-книги отличаются вертикальным анализом. Вы имеете хорошо очерченную проблему и начинаете бурение. Рано или поздно вы натыкаетесь на слой интеллектуальной нефти и пытаетесь выкачать ее в свой резервуар: "Караоке-капитализм" есть попытка горизонтального анализа, объединения изменений в разных областях жизни в единое полотно нашего суматошного времени". Но не думайте, что книга недостаточно основательна: авторы - все-таки профессора, и здесь вы найдете массу ссылок на источники и солидные исследования.

Так почему же "караоке-капитализм"? Потому что "маленький грязный секрет теории и практики менеджмента состоит в том, что бизнес-школы, бенчмаркетинг и ориентация на лучшие методы работы трансформировали мир коммерции в супергруппу компаний - караоке-имитаторов. Но копирование кого-либо никогда не вознесет на вершину, всего лишь запишет в середнячки". Как же преуспеть в мире бесконечных подражаний? Есть ли способ выбиться в высшую лигу? Над этим и размышляют авторы книги. Их решение таково: "Необходимо осмелиться быть отличными от других. Деньги и способности дают пропуск в клуб. Затем надо определиться: довольствоваться фонограммой или самовыражаться: только воображение и неподдельность дают право на первые роли. И будущее, как всегда, принадлежит тем, кто на переднем крае".

Поиски инноваций - вот способ выбиться в лидеры. А искать их можно в самых неожиданных областях. Можно добраться даже до "семи греховных настроений", ведь и "грехоновации" могут способствовать успеху в бизнесе. Например, ни для кого не секрет, что "вожделение - сильнейший двигатель человека", но масштабы его коммерческой эксплуатации поистине впечатляют: размер порнобизнеса в Интернете составляет $ 1 млрд, а на сайте Amazon в мае 2003 г. секс присутствовал в названиях 20 428 книг (для сравнения: стресс - только в 6 365). А ведь есть еще гордыня (хочется же похвалиться членством в эксклюзивном клубе или платиновой American Express), злорадство (ну как не порадоваться неудачам богатеев! так им и надо!), чревоугодие (путь к счастью лежит через желудок - через чипсы, "бигмаки" и шоколад).

В общем, для успеха вам нужно одно: не бояться искать и находить, не бояться смелых решений, не бояться быть самим собой. А как - вам подскажет книга "Караоке-капитализм".

Обзор предоставлен владивостокской сетью магазинов "Книжный червь".