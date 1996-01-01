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Бизнес должен учиться
В гостях у "ЗР" в Хабаровске" - вице-президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь ВОСТРИКОВ. Мы беседуем о состоянии бизнеса и предпринимательства в Хабаровском крае, месте региона на инвестиционной карте Дальнего Востока, сотрудничестве с иностранными компаниями.
Выбор собеседника не случаен. Палата традиционно считается в Приамурье одним из главных центров по организации международного бизнес-сотрудничества. Здесь наработан большой опыт, отшлифованы зарубежные связи, отлажен механизм сотрудничества с компаниями.
- Во времена "железного занавеса", - вспоминает И. Востриков, - в Хабаровске, как единственном доступном на Дальнем Востоке большом городе, активно "прописывались" иностранные компании. После открытия Владивостока большинство из них свои главные офисы перенесло в Приморье. Это была тревожная тенденция, заставившая изменять подходы к развитию бизнеса в Приамурье, серьезно заняться созданием условий для привлечения иностранных инвестиций. В результате уход иностранных компаний во Владивосток в основном прекратился, в Хабаровске стало появляться все больше офисов с зарубежными названиями на вывесках. Сюда потянулись иностранные делегации.
По мнению моего собеседника, в последнее время произошло заметное оживление международных связей на региональном уровне. В Хабаровске состоялись заседания двух японских бизнес-миссий: из представителей ведущих компаний этой страны и из японской префектуры Хего, в также Первый российско-китайский инвестиционный форум.
В ходе этих по своему уровню самых настоящих экономических саммитов бизнесмены из Китая и Японии не только детально знакомились с особенностями сегодняшней экономической и политической России в федеральном и местном аспектах, но и провели ряд индивидуальных переговоров с представителями дальневосточных компаний, заключили несколько сделок, подписали протоколы о возможностях сотрудничества. Результаты встреч заметны уже сейчас - на прилавках появились новые товары, начали продвигаться совместные проекты, продукция хабаровских производителей пошла к иностранным партнерам.
- Однако, - говорит И. Востриков, - многие вопросы еще требуют серьезной шлифовки. Например, как и 10 лет назад, японские и корейские компании испытывают недостаток информации. У них нет четкого представления, в какой сфере можно сотрудничать, с кем можно иметь дело. И это вопросы - не к иностранцам, а к нашим компаниям. Они должны выйти на международные контакты максимально подготовленными к ним, отвечающими международным требованиям.
- И как вы им в этом помогаете?
- В этом году под эгидой палаты прошло несколько "круглых столов", на которых рассматривались темы, актуальные для хабаровских предпринимателей. В частности, очень полезным получился семинар, проведенный совместно с московским представительством Всемирного банка. Приехавшие из Москвы специалисты рассказали о появившихся новых схемах доступа к финансовым ресурсам по проектам, в которых участвует Всемирный банк, как нужно грамотно "стучаться" в кассу этого банка, чтобы была реальная возможность получить кредит.
Мы также начали развивать деловое образование, повышать профессиональную квалификацию предпринимателей. Эта работа ведется в рамках международного проекта, финансируемого USAID. Он предусматривает организацию комплекса тренингов и семинаров для руководителей среднего звена. Они ведутся адресно, с учетом реальных интересов участников и требований рынка. В частности, в этом году прошло несколько полезных занятий по эко-туризму.
Важным направлением современной деятельности палаты, по словам И. Вострикова, являются вопросы, связанные с охраной интеллектуальной собственности, в частности, подготовка к регистрации товарных знаков.
- Чтобы успешно работать на международном рынке, - подчеркнул И. Востриков, - нужно иметь зарегистрированный и раскрученный бренд. В Хабаровском крае этот процесс набирает силу.
По словам вице-президента ДВТПП, ведутся семинары, просветительская работа в СМИ, оказывается помощь в оформлении документов.
- Здесь много подводных течений, - отметил И. Востриков. - Тем не менее уже около полутора десятков хабаровских компаний получили свидетельства о регистрации своих товарных знаков. В работе - еще несколько десятков.
Этой деятельностью вкупе с учебой предпринимателей, поиском новых рынков, налаживанием контактов будем заниматься и дальше. Работа рутинная, каждодневная. Но другого пути у бизнеса нет.
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