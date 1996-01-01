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Рисковая профессия - строитель

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Состояние охраны труда зависит от многих факторов как объективного, так и субъективного характера. Неудовлетворительное функционирование системы управления охраной труда в организациях либо ее отсутствие, низкое качество нормативной правовой базы - одни из причин сложившейся тревожной ситуации в строительной отрасли края.

Анализ производственного травматизма показывает, что при снижении смертельного травматизма в организациях количество погибших и тяжело травмированных работников строительных специальностей не снижается. За 9 месяцев 2004 г. произошли несчастные случаи со смертельным исходом с работниками таких строительных организаций, как ООО "Терминал-строй Сервис" (г. Владивосток), МУП "Жилищник" (г. Арсеньев); с тяжелым исходом в СПК "Уссурийск-гражданстрой", "Уссурийский мостоотряд", ЗАО "Промтехмонтаж" (все - г. Уссурийск), ООО "Строймастер" (ЗАТО г. Большой Камень), МУП "Коммунальщик" (г. Лесозаводск), ОАО "Строитель-43" (г. Находка), ООО "Тоннельно-строительная компания" (г. Владивосток), МУП "Спасское ремонтно-эксплуатационное управление" (г. Спасск).

Сегодня каждые 2 рабочих места из 3-х не соответствуют нормативным требованиям условий труда. Падение с высоты при отсутствии или неисправности ограждений, отсутствие блокировок, самопроизвольное движение самоходной техники при запуске двигателей и др. - основные виды травматизма на предприятиях. Большинство случаев происходит от неграмотных действий персонала, неудовлетворительного контроля со стороны руководителей среднего и высшего звена управления. Какова же роль органов исполнительной власти в улучшении данной ситуации в крае? Участвуя в работе комиссии Приморского филиала ФГУП "Федеральный центр при Госстрое России", специалисты комитета по труду и демографической политике администрации Приморского края оказывают методическую помощь в организации работы по охране труда на предприятиях.

Кроме основных требований, необходимых для исполнения лицензиатами, внимание специалистов обращено на соблюдение ими условий и охраны труда в организации, в частности организацию обучения по охране труда, наличие нормативных правовых актов по управлению охраной труда на предприятии, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, инструкции по охране труда по видам работ и профессиям, проведение медицинских осмотров, наличие средств коллективной защиты, обеспечение работников специальной одеждой, обувью, моющими средствами и др.

В случаях, когда руководители организаций не принимают никаких мер к соблюдению лицензионных требований, комиссия выносит предупреждение работодателю либо инициирует приостановку действия лицензий на осуществление отдельных видов деятельности. Будем надеяться, что совместная работа специалистов и работодателей строительных организаций, органов управления, надзора и контроля принесет в дальнейшем положительные результаты и каждый строитель вернется домой здоровый и невредимый.

Об авторе: Ольга Кислицына, заместитель заведующего отделом экспертизы условий труда комитета по труду и демографической политике администрации Приморского края.

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