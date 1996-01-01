Новые задачи приморских горняков

29 августа в России отмечается День шахтера. О достижениях приморских угольщиков накануне профессионального праздника, поставленных рекордах и задачах на будущее рассказывает управляющий Владивостокским филиалом ОАО «СУЭК», генеральный директор ОАО «Приморскуголь» Александр Заньков.

- Александр Петрович, с какими достижениями приморские горняки подходят к профессиональному празднику?

- За первое полугодие 2010 г. предприятия ОАО «Приморскуголь» добыли 2,5 млн тонн угля, что на 9% больше плановых показателей. Прирост по добыче составил 205 тыс. тонн.

В разрезоуправлении «Новошахтинское» добыча в январе-июне текущего года составила 2,1 млн т угля, сверх плана добыто 178 тыс. тонн (9%). В шахтоуправлении «Восточное» (п. Липовцы) за 6 месяцев 2010 года добыто 426 тыс. т, что на 7% превышает плановые показатели. Объем вскрышных работ на предприятиях ОАО «Приморскуголь» увеличен на 3,5% и составил 11,5 млн куб. м.

С начала года предприятия СУЭК в Приморском крае отгрузили потребителям 2,5 млн т угля. По сравнению с планом объем реализации увеличился на 12%. В этом году мы взяли на себя обязательства по увеличению объемов по подземной добыче в ШУ «Восточное», а также в РУ «Новошахтинское».

Сейчас основное внимание сконцентрировано на подготовительной работе по комплектации новой высокопроизводительной комплексно-механизированной лавы №107, запуск которой намечен на вторую половину 2010 года. В новой лаве впервые в истории ОАО «Приморскуголь» будет эксплуатироваться высокопроизводительный очистной комбайн SL-300 немецкого производства, что позволит добиться значительного увеличения объемов добычи угля в приморской шахте.

- А каким выдался 2009 год для предприятий СУЭК в Приморском крае?

- В целом успешным. В 2009 году приморские угольщики впервые с момента прихода ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) в регион превысили показатели по добыче в 5 млн тонн. По итогам года объем угля, добытого предприятиями ОАО «Приморскуголь», составил 5,2 млн тонн угля.

По сравнению с 2008 годом добыча угля на приморских предприятиях СУЭК выросла на 17% . В шахтоуправлении «Восточное» - единственном предприятии, ведущем добычу каменного угля подземным способом на территории Приморья, в 2009 году добыто 1,19 млн тонн, в сравнении с предыдущим годом увеличение добычи составило 58,5%. Основная масса угля добыта подземным способом, его доля в сравнении с 2008 годом увеличилась более чем в два раза – на 111%.

В лаве №63, оснащенной конвейером Анжера-30, скребковым перегружателем ПСП308, дробилкой ДУ-910, насосной станцией «Сигма» в мае 2009 г. был установлен рекорд месячной добычи в объеме 100 тыс. т. А в июле впервые в истории угледобычи Приморского края суточная добыча очистного забоя составила 5000 тонн.

Самое крупное предприятие «Приморскугля» - разрезоуправление «Новошахтинское» - впервые в 2009 году добыло более 4 млн тонн угля. Прирост по сравнению с 2008 годом составил 9%.

Объем вскрышных работ на предприятиях СУЭК в Приморском крае в январе-декабре 2009 года увеличился на 2% и составил 24,9 млн куб. м. Также по итогам года приморские предприятия СУЭК в полном объеме выполнили все обязательства перед потребителями, реализовав более 5 млн тонн угля, что на 15% больше уровня 2008 года.

- Расскажите, пожалуйста, какие меры принимаются в целях обеспечения безопасности труда горняков на приморских предприятиях?

- Наряду с увеличением объемов производства на предприятии ведется постоянная работа по повышению безопасности труда шахтеров. Подземные горные выработки ШУ «Восточное» оснащены системой аэрогазового контроля «Микон 1Р», а также системой персонального оповещения, наблюдения и аварийного радиопоиска «Радиус-2».

В 2009 году на предприятии было продолжено планомерное переоснащение технического парка. Для выполнения проходческих работ используется новый проходческий комбайн КП-21,эксплуатация которого позволяет полностью отказаться от использования взрывных работ в шахте, что способствует повышению безопасности производства.

Для доставки оборудования и людей в шахту выработки рабочего пласта оснащены монорельсовой подвесной дорогой, оборудованной дизелевозом ДП-80Л, а также депо.

Для достижения большей безопасности на предприятии применяется технология скважинного водоотведения, которая способствует более эффективному функционированию системы водоотлива и минимизирует риск затопления горных выработок.

За счет проведенных мероприятий в 2009 на предприятиях ОАО «Приморскуголь», в том числе в ШУ «Восточное» аварий не допущено. На предприятии снизилось соотношение количества несчастных случаев к 1 млн. тонн добычи угля по сравнению с 2008 годом. Коэффициент тяжести травматизма уменьшился в 1,7 раза, снизилось также количество дней нетрудоспособности.

Проведение постоянных мероприятий по повышению безопасности производства позволяет надеяться на сохранение позитивной динамики в этом вопросе и в дальнейшем.

- Александр Петрович, мы поздравляем вас и ваших коллег с профессиональным праздником!

- Спасибо.