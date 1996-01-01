В Кавалерово - борьба за торговые места на рынке

После трехмесячного ремонта в Кавалерово вновь открылся крытый рынок на ул. Чехова. И снова вокруг него кипят страсти: директор МУП «Рынок» Галина КАСИНОВА снизила ставки арендной платы за торговые места для предпринимателей, торгующих мясом и молоком, но пускает туда не всех желающих.

Касинова увеличила количество торговых мест, пустив на рынок торгующих рыбой и овощами-фруктами, за счет этого снижена арендная плата для торгующих мясом и молоком. Торговых мест для продажи молока и мяса сейчас, как и прежде, шесть, но некоторые предприниматели, что ранее торговали здесь, считают, что идет дискриминация. Хотя, как сообщили в райадминистрации, из 5 мест для «мясников» 3 предназначены для владельцев личных подсобных хозяйств, а 2 - для прочих желающих продать мясо. Не этого не хватает.

Между тем пустует рыбный ряд, поскольку в соседнем магазине большой рыбный прилавок с рыбой и деликатесами предпринимателя СИДОРЕНКО - его имя в районе раскручено как знак качества, потому рынку с ним не соперничать. Однако в «рыбный» ряд их не пускают.

У решения руководства МУП «Рынок» есть подоплека. До ремонта арендная плата плюс затраты предпринимателей за место в холодильнике обходились торгующим мясом в 400-500 руб. в день. Четыре предпринимателя неоднократно обращались в СМИ, в том числе «Золотой Рог», прокуратуру и ФАС. И антимонопольщики признали: да, МУП нарушает антимонопольное законодательство. После ремонта стоимость аренды для «мясников» с учетом холодильника снижена в два раза. Вот только места трем из тех самых предпринимателей не хватило.

«Руководитель рынка мотивировала это тем, что мы не имеем статус сельхозпроизводителей, мы якобы просто перекупщики, приобретающие мясо у населения, - говорит Нина БОГДАНОВА.- Хотя мы и покупаем скот у населения, но на своем подворье тоже выращиваем по несколько голов КРС. Между тем фермеры торгуют на рынке в отличие от нас далеко не каждый день, мяса на прилавках иногда вообще нет, и кавалеровцы вынуждены ездить за свежим домашним мясом за 60 км на рынок в Дальнегорск».

Разборки вновь дошли до райадминистрации. Решено в очередной раз проверить деятельность МУП «Рынок».