ТЭЦ в Уссурийске будет работать на приморском угле

Разработка проекта первой очереди Уссурийской ТЭЦ в Приморье будет завершена к декабрю 2010 года.

Об этом было заявлено на рабочем совещании по проектированию и строительству объектов энергетики в рамках подготовки к саммиту АТЭС, которое провел губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. Ввод в эксплуатацию первой очереди теплостанции предусмотрен ориентировочно на декабрь 2012 года. Второй - в 2015 году. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморья, в июле было подписано трехстороннее соглашение между администрациями Приморского края и Уссурийского городского округа, а также Дальневосточной международной компанией о совместной реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации Уссурийской ТЭЦ. Реализовать проект намечено за счет иностранных инвестиций.

Строительство Уссурийской ТЭЦ имеет важное значение для повышения надежности электроснабжения потребителей юга края. Улучшатся качество теплоснабжения и экологическая обстановка в Уссурийске за счет закрытия небольших городских котельных.