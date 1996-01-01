Дана команда: пуск!

Ввод новой крупной промышленной мощности для Приморского края - событие радостное, а то, что это состоялось досрочно, - радостно вдвойне. В минувшую пятницу, 20 августа, на четыре месяца раньше срока, на базе ООО «РН - Находканефтепродукт» в торжественной обстановке была введена в эксплуатацию новая двусторонняя железнодорожная эстакада №1 для слива светлых нефтепродуктов.

Эстакада появилась на месте прежней, менее мощной, построенной еще в 1964 году, и к началу 2000-х полностью амортизированной. В 2005 г. ее снесли и в следующем году начали строить новую...

Появился современный слив

Главный инженер проекта ОАО «Сибнефтетранспроект» Константин ГОНЧАР, вспоминая, как все начиналась, в частности сказал:

- В 2004 г. в плане «РН - Находканефтепродукт» появилась одна строчка - эстакада для слива светлых нефтепродуктов. Через несколько недель эта строчка превратилась в четыре листа задания на проектирование, а еще через несколько месяцев было уже несколько сотен килограммов проектной документации. Затем в течение пяти лет то, что было нарисовано на бумаге, превращалось в бетон, металл, оборудование, километры кабеля, труб. Было достаточно нелегко, но объект был очень интересным и получился хорошим. Надеюсь, он будет работать долго, будет безопасным и эффективным.

В составе пускового комплекса вместе с новой эстакадой слива была введена также насосная станция слива светлых нефтепродуктов с узлом задвижек, вакуумной насосной станцией и технологическими коммуникациями. На двух путях эстакады одновременно под разгрузкой теперь может находиться 48 цистерн с топливом, подаваемых на базу по железной дороге. Причем одновременно возможен слив семи видов нефтепродуктов. В целом ежегодно через эту эстакаду их будет приниматься в хранилища в объеме 3,6 млн тонн при расчетной проектной мощности до 2,43 млн тонн.

- Скажу, что при проектировании вводимых объектов были учтены все нормативные требования, применимые к ним. В ходе реконструкции были использованы самые современные материалы, установлено технологическое оборудование и средства автоматики последнего поколения, - сказал и.о. генерального директора ООО «РН - Находканефтепродукт» Юрий ЖУРАВЛЕВ, открывая торжественную часть мероприятия. - При проектировании и реконструкции мы ставили перед собой несколько целей, которые были реализованы в этом проекте. Это - привести производство в соответствие с нормами промышленной и пожарной безопасности, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, за счет высокой степени автоматизации и внедрения систем контроля уменьшить влияние человеческого фактора на производственный процесс, сделать объект безопасным в эксплуатации и удобным в техническом обслуживании.

Юрий Григорьевич отметил, что «в условиях непрерывного производственного процесса и ежегодного роста перевалки нефтепродуктов через фронт слива подрядчиками была обеспечена безаварийная работа на строительной площадке». То есть за пять лет, в течении которых шла модернизация мощности, здесь не произошло ни одного ЧП.

«Это этап общей модернизации»

При том что «реконструкция и досрочный пуск этого объекта - общая заслуга», вклад каждого участника был разным. Но, безусловно, самым ценным он был со стороны стратегического и финансового партнера «РН - Находканефтепродукт» - головной компании ОАО НК «Роснефть», которая только в эту очередь модернизации предприятия, основным акционером которого она и является, инвестировала порядка двух миллиардов рублей. Сам по себе ввод этой мощности - «показательный пример и для Находки, и для региона, как может организовать и строить высокотехнологичные объекты компания «Роснефть». А также - залог того, что ООО «РН - Находканефтепродукт» и «впредь будет вносить посильный вклад в развитие экономики города и края, обеспечивая рост поступления в бюджет развития нефтяной отрасли, строительства и логистики в регионе».

- Что касается строительной части, уверяю, металлоконструкции новой эстакады простоят больше, чем старой, - они надежно защищены. Бетон тоже качественный и при соответствующем уходе простоит очень долго, - дала гарантию заместитель генерального директора по капстроительству «РН - Находканефтепродукт» Алла ЧУХРАЙ. - Оборудование тоже надежное. В основном импортное. Его стоимость в этом проекте составляет четвертую часть. Этот объект уже вышел на проектную мощность и показал себя эффективным.

Стоит отметить, что в процессе пуско-наладки через эстакаду №1 в июне было слито 2700 вагонов светлых нефтепродуктов, а к 1 июля на нее уже была переведена вся их перевалка, осуществляемая терминалом.

Директор представительства ОАО НК «Роснефть» в Приморском крае Владимир СУГАК сказал, что предприятие «РН - Находканефтепродукт» не случайно входит в перечень ключевых обществ компании ОАО НК «Роснефть» и значимость его трудно переоценить. У компании немного терминалов, а важность такого, как в Находке, на «азиатском направлении, признанном приоритетным, - особенно велика. Ввод здесь новой современной мощности придаст больше надежности и стабильности в работе коллектива и позитивно повлияет на будущее компании. При этом, по его мнению, этот ввод - только «один из этапов на пути следующих реконструкций и капитальных вложений».

Первый заместитель главы Находкинского городского округа Борис ГЛАДКИХ не скрывал, что для него это событие видится через призму получения предприятием более высоких доходов, роста зарплат сотрудников и увеличения налоговых поступлений в городской бюджет, что в итоге обязательно будет способствовать преображению Находки, чтобы жизнь в ней была комфортнее и перспективнее. В частности, он поделился приятной для него «арифметикой», что из 52 млн тонн грузов, которые на сегодня в годовом исчислении переваливают порты и причалы города, на «РН - Находканефтепродукт» приходится 7 млн тонн (это примерно грузооборот всех портов Владивостока). А с вводом в прошлом году нефтепорта в б. Козьмино, где глубины позволяют наливать танкеры вместимостью до 150 тысяч тонн, Находка оттеснила по морскому грузообороту Санкт-Петербург и теперь в РФ уступает только Новороссийску, где в перевалке тоже велика доля нефтепродуктов. По его мнению: чем больше объемы отгрузки, тем лучше для города, а поэтому приятно, что в деле модернизации «предприятие не стоит на месте, а идет вперед».

Пуск состоялся

Почетное право нажать на кнопку, чтобы запустить новую мощность «РН - Находканефтепродукт», выпало руководителю предприятия Юрию Журавлеву. Ну а пусковые команды своим подчиненным отдал начальник цеха №4, обслуживающего комплекс, Андрей ХАРЧЕНКО. Через полторы минуты было доложено, что нефтепродукт, пройдя положенный по трубам путь, достиг резервуара. Пуск состоялся. И, как было сказано, в этот же день, 20 августа, в головной компании ОАО НК «Роснефть» должен был появиться соответствующий приказ о вводе новой мощности.

Пуск объекта - хороший повод отметить участников строительства, что тут же и сделали. Памятные дипломы за ввод эстакады слива светлых нефтепродуктов были вручены руководителем представительства ОАО НК «Роснефть» в Приморском крае Владимиром Сугаком коллективу генподрядной строительной компании ООО «КИПР» (гендиректор - Анатолий ФЕДОРОВ), генподрядной компании ООО «Бенетон» и ее генеральному директору Николаю ПОНОМАРЕНКО, Алле Чухрай и Юрию Журавлеву.

Огромная благодарность от предприятия была выражена коллективам, которые участвовали в строительстве, и их руководителям: ООО «Аляска» (Игорь Филонюк), ООО «Базис» (Лолита НАУМОВА), ООО «Электротехника» (Юрий ТЕТИОРА), ООО «Глори» (Владимир КОНДЫБАЕВ), ООО «Элтаис-Сервис» (Михаил АНДРУСЕНКО).

Высоко была отмечена работа генпроектировщика ОАО «Сибнефтетранспроект», который обеспечивал строительство проектной документацией, оперативно решал возникающие вопросы, грамотно вел авторский надзор проекта.

Особой благодарности заслужил вклад в общее дело наладчиков ЗАО «Северодонецкий Оргхим», которые в основном и обеспечили досрочный ввод эстакады. Немало слов благодарности было высказано и в адрес структурных подразделений предприятия, принимавших участие в строительстве и вводе объекта. Прежде всего отделу капитального строительства и промышленной безопасности и экологии, ведущим специалистам предприятия - главным механику, энергетику и метрологу. На этапе пусконаладки активно сотрудничал со строителями коллектив цеха №4.

Строители в ответном слове были лаконичны и благодарны. Николай Пономаренко особенно отметил работу отдела капстроительства предприятия, который, по его мнению, действовал слаженно и оперативно решал возникавшие вопросы, а Анатолий Федоров - руководство «Роснефти», проектный институт и подрядчиков, которые помогли запустить этот серьезный объект.

Вводом эстакады слива светлых нефтепродуктов модернизация находкинского предприятия, начатая в 2000 году, не заканчивается. Отвечая на вопрос «ЗР», Алла Чухрай отметила, что перед ним сегодня стоят очень серьезные задачи по части нового строительства и реконструкции. Притом что имеющийся причал базы недавно был реконструирован, его еще требуется оснастить новым технологическим оборудованием. А главное - надо построить новый парк резервуаров под нафта и реконструировать имеющиеся парки под другие нефтепродукты. Это работа на многие годы вперед, но она исключительно важна тем, что позволит и в более далекой перспективе ООО «РН - Находканефтепродукт» оставаться в числе наиболее современных терминалов нефтепродуктов России.