О китайской культуре на языке бизнеса

44-е заседание Бизнес-Клуба "Диалоги" собрало представителей деловых кругов российского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. Его тема – "Китай. Межкультурные коммуникации" – вызвала у участников большой интерес и живые дискуссии.

Гостей приветствовали представитель Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке Владимир ГОРЯЧЕВ, заведующий Владивостокским отделением Генерального консульства КНР в г. Хабаровске ЛЮ Цзюньго и председатель АТПП Владимир БРЕЖНЕВ. А спикерами заседания стали председатель Ассоциации китайских предпринимателей СУНЬ Лэй, генеральный директор Научно-технической компании цифровых технологий (КНР) ХЭ Юйхун, директор Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" Александр ЗУБРИЦКИЙ, директор Института Конфуция ДВГУ Конкордия КУРИЛОВА и директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктор ЛАРИН. Оргкомитет мероприятия – ООО "PR-агентство "Бабич и Партнеры".