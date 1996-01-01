PRISCO наращивает объёмы перевозок

Всего суда Приморского морского пароходства (группы компаний PRISCO) транспортировали за первое полугодие 2010 года 8 774 тыс. тонн, что на 16% больше, чем в такой же период прошлого года. Из них 5 миллионов составила сахалинская нефть.

Нефть, добытую на шельфе Сахалина, доставляли в порты Японии и Южной Кореи пять танкеров дедвейтом от 100 до 108 тысяч тонн: "Павел Черныш", "Капитан Костичев", "Залив Анива", "Остров Сахалин" и "Губернатор Фархутдинов". Все они работают в долгосрочных чартерах у операторов проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" компаний "Эксон Нефтегаз Лимитед" и "Сахалин Энерджи". Развивается и новое для компании направление – балкерные перевозки. Так, два сухогруза "Приско Абакан" и "Приско Удокан", построенные в Южной Корее в прошлом году, доставили покупателям около 255 тысяч тонн угля и руды.