ТМК: перегруппировка сил

За первое полугодие 2010 года ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" выполнила практически годовую программу 2009-го. По итогам прошлого года ТМК было освоено 5 млрд 200 млн рублей, на 1 июля 2010 объем выполненных работ составил 4 млрд 600 млн рублей. Это рекордные показатели не только для самой компании, но и для дорожно-строительной отрасли Дальнего Востока в целом.

Недаром и профессиональные строители, и просто жители и гости Владивостока по возможности стараются увидеть объекты, на которых работает ТМК: мост через бухту Золотой Рог, участок дороги пос. Новый – п-ов Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл, низководный мост через Амурский залив между Седанкой и Де-Фризом. И тех, и других, и третьих впечатляют небывалые темпы работ, скорость, с которой разворачиваются и благоустраиваются вахтовые поселки мостостроителей, а потом уже вблизи них растут свайные поля фундаментов и ростверки, опоры мостов и путепроводов, конструкции водопропускных труб и насыпи земляного полотна будущих дорог.

Но, конечно, оценка специалистов для мостостроителей ТМК особенно важна. Недавно ее дали участники недельного семинара, который организовал Дальневосточный учебный центр (Хабаровск) совместно с Тихоокеанским государственным техническим университетом, вузом, в котором учились многие менеджеры ТМК. Более 20 представителей дорожно-строительной отрасли из Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Амурской областей побывали на объектах саммита АТЭС-2012 и отметили красивую работу уссурийских мостостроителей. Гости оценили не только ее масштаб, техническую сложность, но и организацию производства, чистоту на стройплощадках.

Положительные перемены на стройках отметил и высокопоставленный куратор объектов саммита во Владивостоке первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, который побывал на объектах ТМК в дни празднования 150-летия Владивостока.

От Седанки до Де-Фриза

Под особым контролем и краевой власти, и руководства ЗАО "ТМК" сегодня находится низководная эстакада над Амурским заливом от п-ова Де-Фриз до ст. Седанка, которая является частью скоростной дублирующей трассы от Владивостока до аэропорта. Мостовые пролеты будут проходить на отметке 6 метров над водой. Дело в том, что работы здесь еще только разворачиваются, а начало в строительстве всегда сопряжено с трудностями – насколько подтвердятся геологические данные о грунтах, как поведет себя техника, не скрывают ли воды залива каких-нибудь сюрпризов? Добавляют сложности сокращенные сроки подготовки к строительству.

Как рассказал первый заместитель генерального директора по производству ЗАО "ТМК" Владимир МЕЩЕРЯКОВ, на этом объекте уссурийские мостостроители вновь вынуждены идти на рекорд. Обычно на сооружение подобных объектов уходит около четырех-пяти лет. Причем из них собственно строительство занимает два года, а около трех требуется на подготовительные работы. А здесь на все про все отведено 22 месяца. Поэтому времени на раскачку нет ни у проектировщиков, ни у генподрядчика, в чьей ответственности находится и подготовка рабочей документации, что тоже скорее исключение, чем правило. Сообща, вместе с проектировщиками компании "Гипростроймост" (г. Санкт-Петербург) инженерно-технические работники ТМК ищут наиболее оптимальные технические решения, передовые технологии, самую производительную технику.

В числе такой – два современных комплекса по забивке свай под опоры низководного моста. Первая крановая установка мощностью 280 тонн уже ушла в море, оставляя за собой временные опоры. Их забивает в морское дно мощный гидромолот ударной силой 28 тонн. Необходимое оборудование и комплектующие материалы подвозит баржа, которая курсирует между комплексом и небольшим пирсом, смонтированным здесь совсем недавно.

А на берегу, на отсыпанном островке заканчивается подготовка второго комплекса. Это специализированная крановая установка мощностью 250 тонн с оборудованием, которое позволяет переставлять и монтировать конструкции как впереди и сзади, так и сбоку от самого комплекса. Он отправится в море по уже подготовленным временным сваям и будет забивать основные опоры моста, на которые строители уложат со временем металлические пролетные строения. Сборку этого комплекса ведет группа специалистов ТМК под руководством механика Геннадия РОМАНЦОВА.

Геннадию Степановичу, долгие годы проработавшему в компании, не привыкать к трудным задачам. Но эта, по его словам, особенная. Комплекс, поднятый на стапеля, в полной сборке весит почти 650 тонн. И эта махина должна выполнять весьма кропотливую работу. Точность установки мостовых конструкций выставляется с помощью технологии GPS.

– Для оптимизации всех процессов разработан генплан площадки, который предусматривает несколько циклов производства работ – удлинение труб до проектной величины, отгрузку пролетных конструкций, которые будут доставлять в море баржей, – рассказывает Владимир Мещеряков. – Технологическая цепочка продумана до мелочей. Потому что задача стоит сложная и трудоемкая. Для ее решения провели также перегруппировку сил, направив с других участков опытных инженерно-технических работников. В их числе, например, прораб Иван ЛАВРИКОВ, который руководил работами по надвижке временных пролетных строений на мосту через бухту Золотой Рог. Сегодня опыт и рабочая сноровка его специалистов нужны именно здесь, на де-фризовском мосту.

Досье Для сооружения моста будет установлена 81 опора, в том числе – 63 непосредственно в акватории залива, на пролетное строение потребуется 17160 тонн металла и 20814 куб м бетона.

110 метров над Золотым Рогом

Высота пилонов моста через бухту Золотой Рог подходит к 110 метрам. Впрочем, говорить о своей работе в приблизительных величинах мостостроители не привыкли, и даже в бытовом разговоре придерживаются точных цифр.

– На сегодняшний день северный пилон забетонирован на отметке 106,9 метра. И заармирован на правой и левой "ноге" еще на 4 метра, – рассказывает заместитель генерального директора ЗАО "ТМК" Виктор СКЛЯРОВ, курирующий объект. – Это значит, что там установлена арматура, но бетонные работы пока не выполнены, – поясняет он специальный термин и происходящее на пилоне.

Бетонирование, по словам Виктора Склярова, будет продолжено после очень важной технической операции – устройства временной монтажной гибкой затяжки. Она состоит из 19 высокопрочных прядей диаметром 17,5 мм каждая и будет снимать концентрацию напряжения на пилонах до момента натяжения вант. С их помощью со временем напряжение будет равномерно перераспределено на пролетные строения. Пока же устойчивость двух расходящихся "ног" пилона будет обеспечиваться данной конструкцией.

Отвечая на вопрос, насколько сложна эта операция, заместитель генерального директора философски замечает:

– А легкой работы здесь не бывает. Вся в какой-то степени сложна, ведь строим сооружение уникальное. И в том, что это делается нашей компанией в первый раз, тоже определенная сложность. Но люди подготовлены и спокойно разбираются с каждой проблемой. Работают вдумчиво, осознанно планируя все свои действия. Руководит работами на пилоне прораб Александр Иванович ЛАПИКОВ. По пролетному строению старший Владимир Викторович КРУПНОВ. Но за спиной каждого из них высокопрофессиональные мастера, прорабы, монтажники. Вместе справляются с самой сложной работой.

На конец июля запланировано еще одно знаковое событие – начнется бетонирование постоянного железобетонного пролетного строения – между седьмой опорой и пилоном. Для первой захватки 220 кубометров бетона подадут на высоту 65 метров краном. Через несколько дней, когда он наберет прочность, на железобетонной перемычке между двумя ногами пилона (она сегодня прекрасно видна) установят специализированный бетонораздатчик со стрелой длиной 32,75 м, с помощью которого и начнется поэтапное бетонирование пролетного строения. Сейчас же здесь выполняются подготовительные операции, в том числе устройство опалубки для анкерного пролетного строения.

Эта ответственная работа находится под повседневным контролем куратора объекта, как, впрочем, и представителей многочисленных надзорных органов. В их числе – Мостовое бюро, специалисты которого находятся на стройке, можно сказать, в режиме реального времени. Как образно охарактеризовал свою функцию главный инженер резидентской службы санкт-петербургской компании ООО "Мостовое бюро" Виктор КУКСИНСКИЙ, "мы глаза и уши заказчика – осуществляем контроль всех строительных работ, а также авторский надзор над проектом". Коллеги-строители про эту службу говорят, что их, в отличие от генподрядчика, не волнует количество, для них главное – качество.

Встретив такого специалиста на стройке, грех было не воспользоваться моментом и не поинтересоваться качеством работы ТМК у независимого эксперта.

– ТМК по сравнению с прошлым годом, когда строительство только разворачивалось, выросло на порядок в техническом, организационном, профессиональном плане, – сказал Виктор КУКСИНСКИЙ. – Они стали настоящими специалистами. И уже все меньше проблем, которые нам сообща приходится решать. Они работают самостоятельно. Можно сказать обоснованно – молодцы!