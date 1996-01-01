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Кто получит "Золотого Меркурия"?
Исполнительная дирекция по Приморскому краю Национальной премии Торгово-промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" приглашает принять участие в региональном этапе конкурса на звание "Лучшее малое предприятие" и "Лучшее предприятие-экспортер".
Конкурс проводится с 2002 г. и призван придать новый импульс развитию бизнеса в России на основе лучших традиций отечественного предпринимательства. Победители будут отмечены грамотами ТПП России и премиями. В прошлом году, например, руководители компаний-лауреатов были награждены стажировками в Германии.
Участвовать в конкурсе "Золотой Меркурий" могут малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры.
Победители регионального конкурса автоматически получают право участвовать в национальном конкурсе.
В этом году впервые региональный и отраслевой уровни "Золотого Меркурия" пройдут во Владивостоке (до 31 декабря). На федеральном уровне конкурс пройдет с 1 января по 1 марта 2005 г.
Конкурсные заявки принимаются до 15 декабря. Подробности на сайте www.ptpp.ru или по тел./факсу: (4232) 26-76-46, e-mail: oksanaptpp@mail.ru.
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