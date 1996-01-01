Первый дальневосточный: этапы пути

Решение о строительстве Хабаровского нефтеперерабатывающего завода было принято в соответствии с постановлением Совета Труда и Обороны СССР, а само строительство началось по приказу треста "Союзнефть" от 27 сентября 1930 года.

Индустриальное развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири требовало все больше топлива для автомобилей и тракторов, для самолетов и кораблей, котельных. Завоз нефтепродуктов из Грозного стал настоящим тормозом дальневосточной экономики – почти три месяца шла в Хабаровск цистерна с топливом. Тонна привезенного с Северного Кавказа бензина стоила в Хабаровске 600 рублей, в то время как по расчетам советских экономистов бензин, произведенный на месте из сахалинской нефти, не должен стоить более 75 рублей за тонну. В Хабаровске было решено строить самый современный по меркам того времени завод. В комплексе сооружений его технологического блока ведущей установкой был соляровый крекинг Винклер-Коха. На тот момент это была только третья подобная установка в СССР. В строй действующих предприятий ХНПЗ вступил 5 августа 1935 года, с началом постоянной работы крекинговой установки. Так Дальний Восток получил собственные нефтепродукты, первым из которых стал керосин. Сырье для предприятия доставлялось на баржах с Сахалина через Татарский пролив, по Амуру до Хабаровска и весьма жестко ограничивалось по времени, завися от сроков навигации.

Технологически передовое производство тех времен требовало соответствующего уровня знаний и от рабочих, которые активно занимаются на курсах ликвидации безграмотности, обучаются на курсах мастеров социалистического соревнования. В свою очередь руководство предприятия строит жилой поселок для работников, создает объекты социальной и культурной сферы.

В первые дни Великой Отечественной войны на фронт ушли все строители и подсобные рабочие. Всего за годы военного лихолетья на передовую проводили больше половины рабочих. В армию отправлена большая часть машин и лошадей. В цехах место ушедших мужчин заняли женщины и подростки, трудившиеся в две смены 24 часа в сутки. Уже в октябре 1941 года был создан цех по выпуску спецпродукции: втулок для гранат и снарядов, изоляционного лака для смазки внутренних корпусов гранат и снарядов. В условиях, когда страна лишилась нефтепродуктов, вырабатывавшихся до этого на Кавказе, значение хабаровского завода выросло многократно. Заводчане все понимали и трудились не только самоотверженно, но и эффективно. В годы войны выработка на одного работающего возросла почти в 3,5 раза. В 1945 году выпуск продукции вырос в сравнении с 1935 годом тоже в 3,5 раза. В 1941 году завод дал прибыли государству 10 млн рублей, в 1942 – 17 млн, в 1943 – 20 млн, в 1944 – свыше 20 млн рублей.

В 1950 году завод переходит на работу с сернистой нефтью из районов второго Баку, поставляемой по железной дороге, что позволяет сменить сезонный характер работы и начать работать круглогодично. В 1956 году начали работу блок стабилизации крекинг-бензинов и установка по очистке сжиженного бытового газа, что стало началом газификации Хабаровского края. В результате технических и технологических преобразований к середине 60-х годов производство светлых нефтепродуктов выросло с 9% до 50%, выпуск нефтебитума с 1951 по 1965 год увеличился в 11,4 раза, выработка сжиженного газа с 1961 по 1965-й – в 4 раза.

С 1969 по 1973 год на заводе было построено и введено в эксплуатацию новых установок почти в два раза больше, чем за все предыдущие годы, что дало новый импульс росту производственных показателей. С 1971 по 1980 год объем производства продукции увеличился в 2,1 раза, переработка нефти выросла в 2 раза, вдвое возросла и производительность труда.

Начало экономических преобразований в стране заставило заводчан бороться за выживание. В 1989 – 1991 годах, получив право на самостоятельный экспорт, завод реализовывал за рубеж по полмиллиона тонн продукции в год. Но скоро, благодаря фиксированному курсу рубля, цены на нефтепродукты на мировом рынке стали ниже внутрироссийских, и экспорт был прекращен.

Спад производства продолжался на Хабаровском НПЗ с 1992 по 1998 год. Только в 1999 году наметились тенденции роста объемов переработки. А эпоха настоящего возрождения началась для заводчан с 2000 года, после вхождения в состав "Группы "Альянс".