www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Первый дальневосточный: этапы пути

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Решение о строительстве Хабаровского нефтеперерабатывающего завода было принято в соответствии с постановлением Совета Труда и Обороны СССР, а само строительство началось по приказу треста "Союзнефть" от 27 сентября 1930 года.

Индустриальное развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири требовало все больше топлива для автомобилей и тракторов, для самолетов и кораблей, котельных. Завоз нефтепродуктов из Грозного стал настоящим тормозом дальневосточной экономики – почти три месяца шла в Хабаровск цистерна с топливом. Тонна привезенного с Северного Кавказа бензина стоила в Хабаровске 600 рублей, в то время как по расчетам советских экономистов бензин, произведенный на месте из сахалинской нефти, не должен стоить более 75 рублей за тонну. В Хабаровске было решено строить самый современный по меркам того времени завод. В комплексе сооружений его технологического блока ведущей установкой был соляровый крекинг Винклер-Коха. На тот момент это была только третья подобная установка в СССР. В строй действующих предприятий ХНПЗ вступил 5 августа 1935 года, с началом постоянной работы крекинговой установки. Так Дальний Восток получил собственные нефтепродукты, первым из которых стал керосин. Сырье для предприятия доставлялось на баржах с Сахалина через Татарский пролив, по Амуру до Хабаровска и весьма жестко ограничивалось по времени, завися от сроков навигации.

Технологически передовое производство тех времен требовало соответствующего уровня знаний и от рабочих, которые активно занимаются на курсах ликвидации безграмотности, обучаются на курсах мастеров социалистического соревнования. В свою очередь руководство предприятия строит жилой поселок для работников, создает объекты социальной и культурной сферы.

В первые дни Великой Отечественной войны на фронт ушли все строители и подсобные рабочие. Всего за годы военного лихолетья на передовую проводили больше половины рабочих. В армию отправлена большая часть машин и лошадей. В цехах место ушедших мужчин заняли женщины и подростки, трудившиеся в две смены 24 часа в сутки. Уже в октябре 1941 года был создан цех по выпуску спецпродукции: втулок для гранат и снарядов, изоляционного лака для смазки внутренних корпусов гранат и снарядов. В условиях, когда страна лишилась нефтепродуктов, вырабатывавшихся до этого на Кавказе, значение хабаровского завода выросло многократно. Заводчане все понимали и трудились не только самоотверженно, но и эффективно. В годы войны выработка на одного работающего возросла почти в 3,5 раза. В 1945 году выпуск продукции вырос в сравнении с 1935 годом тоже в 3,5 раза. В 1941 году завод дал прибыли государству 10 млн рублей, в 1942 – 17 млн, в 1943 – 20 млн, в 1944 – свыше 20 млн рублей.

В 1950 году завод переходит на работу с сернистой нефтью из районов второго Баку, поставляемой по железной дороге, что позволяет сменить сезонный характер работы и начать работать круглогодично. В 1956 году начали работу блок стабилизации крекинг-бензинов и установка по очистке сжиженного бытового газа, что стало началом газификации Хабаровского края. В результате технических и технологических преобразований к середине 60-х годов производство светлых нефтепродуктов выросло с 9% до 50%, выпуск нефтебитума с 1951 по 1965 год увеличился в 11,4 раза, выработка сжиженного газа с 1961 по 1965-й – в 4 раза.

С 1969 по 1973 год на заводе было построено и введено в эксплуатацию новых установок почти в два раза больше, чем за все предыдущие годы, что дало новый импульс росту производственных показателей. С 1971 по 1980 год объем производства продукции увеличился в 2,1 раза, переработка нефти выросла в 2 раза, вдвое возросла и производительность труда.

Начало экономических преобразований в стране заставило заводчан бороться за выживание. В 1989 – 1991 годах, получив право на самостоятельный экспорт, завод реализовывал за рубеж по полмиллиона тонн продукции в год. Но скоро, благодаря фиксированному курсу рубля, цены на нефтепродукты на мировом рынке стали ниже внутрироссийских, и экспорт был прекращен.

Спад производства продолжался на Хабаровском НПЗ с 1992 по 1998 год. Только в 1999 году наметились тенденции роста объемов переработки. А эпоха настоящего возрождения началась для заводчан с 2000 года, после вхождения в состав "Группы "Альянс".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru