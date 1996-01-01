Наши сотрудники считают завод своим

В канун юбилея Хабаровского нефтеперерабатывающего завода "ДК" взял интервью у руководителя предприятия Виктора ЛЕМЕХИ. Жизнь Виктора Геннадьевича тесно связана с судьбой завода. Начав свою трудовую деятельность в качестве оператора установки, сегодня он – управляющий ОАО "Хабаровский НПЗ", кандидат экономических наук, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

– Виктор Геннадьевич, что отличает сегодняшний Хабаровский НПЗ от того предприятия, на котором вы начинали работать, и чем они похожи друг на друга?

– Любое производство – это сочетание технологий, оборудования и человеческого капитала. Я работаю на заводе с 1977 года, и с точки зрения технического и технологического оснащения могу выделить два этапа: до и после 2000 года. До начала нынешнего века Хабаровский НПЗ мало чем отличался от собратьев по отрасли, заводов топливного профиля: эксплуатировались устаревшие установки, производившие по устаревшим технологиям топливо, которое соответствовало существовавшим ГОСТам, но значительно уступало зарубежным образцам. Переоснащение производства велось и тогда, но его темпы и уровень привносимых технологий не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит на заводе в последние 10 лет, после его вхождения в единую структуру "Альянса".

В 90-х, когда нас бросили в рынок, заставив самостоятельно искать сырье и рынки сбыта, производство впало в депрессию. Главным стало не оно, а продажи. Однако необходимый объем продаж самостоятельно мы обеспечить не могли. В результате с 1992 по 2000 год переработка упала с 4 млн 700 тыс. тонн до 1 млн 800 тыс. тонн нефти в год. Всегда с ужасом работали в зимний период. Технология такова, что остановка зимой приводит к выходу из строя оборудования. Мы накапливали сырье к зиме, а летом часто простаивали из-за отсутствия нефти или затоваренности емкостей с готовой продукцией, что происходило при спаде продаж. И, конечно, вопросы развития при таком положении отходили на второй план. Перед нами была одна задача – выжить любой ценой, сохранить коллектив, спасти завод от банкротства. И надо сказать, что задача тогда была решена.

А со вступлением в "Альянс" завод начал интенсивно развиваться. В первую очередь изменилась система управления. Завод наконец-то перестал самостоятельно искать и транспортировать нефть, самостоятельно заниматься сбытом. Перед нами снова ставились привычные производственные задачи, которые коллектив, устав от выживания, выполнял с удовольствием. Появилась программа генеральной реконструкции, вернулась уверенность в завтрашнем дне. Мы вновь занялись вопросами повышения эффективности переработки сырья, увеличения глубины переработки, сокращения производственных потерь, совершенствования качества продукции, улучшения условий труда. "Альянс" делал значительные финансовые вливания, приобретая новое оборудование, разрабатывая новые рецептуры.

Для наглядности скажу, что к 2000 году износ основных фондов предприятия составлял уже 80%, а к 2010 году он сократился до 30%. В модернизацию предприятия уже инвестировано около 15 млрд рублей. Сейчас, вы знаете, идет новый этап реконструкции, стоимостью более $1 млрд. Завершить этот этап мы планируем в 2012 году. Естественно, что такое, как раньше бы сказали, "ударное" десятилетие изменило завод кардинально. Даже внешне мы стали походить на зарубежные производства, которые до этого видели в красочных журналах, и мало напоминаем то предприятие, которое было до 2000 года.

Люди тоже изменились – и, вместе с тем, дух коллектива Хабаровского НПЗ остался прежним. Несмотря на то, что штат значительно обновился, наши сотрудники по-прежнему считают завод своим. Раньше его собственником было государство, сегодня – акционерное общество. Но люди по-прежнему работают во благо своего предприятия, все его победы и неудачи воспринимая как события личной жизни, не отделяя свою судьбу от перспектив своего коллектива. Это связующее звено, и оно крайне важно. Оно позволяет опираться на надежный, мотивированный к развитию, неравнодушный труд наших рабочих, операторов, инженеров и управленцев.

– Почему выбрано направление реконструкции, предполагающее повышение эффективности производства, улучшение качества, но почти не увеличивающее объемов переработки сырья? Когда закончатся преобразования?

– НК "Альянс" – компания среднего размера, которая поставила перед собой задачу быть лучшей в своем классе. Эта задача решается за счет, прежде всего, органического роста и повышения эффективности, а не за счет экстенсивного расширения. При этом "Альянс" ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Поэтому и для Хабаровского НПЗ, как срединного звена интегрированной компании, приоритетом являются модернизация, наращивание выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Я уже рассказал, в каком состоянии мы подошли к началу перемен. Приступая к модернизации, необходимо было понять узкие места в производстве, расставить приоритеты. Учитывая новые условия хозяйствования, связанные с открытостью мировых рынков нефтепродуктов, с изменением предпочтений потребителей, с ужесточением требований государства, нам необходимо было достичь высоких показателей качества продукции, увеличить эффективность переработки сырья, чтобы обеспечить конкурентоспособность на перспективу. Просто загрузить завод на полную мощность означало бы получить дополнительные объемы прямогонного бензина и мазута, спрос на которые на внутреннем рынке ограничен. Поэтому первый этап развития был посвящен в основном достижению необходимых параметров качества продуктов бензиновой группы, требовавших соответствия новым стандартам, которые диктуются массовым ввозом в страну иностранных автомобилей и ужесточением экологических норм.

Критерием эффективности для нашей отрасли является, прежде всего, глубина переработки нефти. Сегодня у нас этот показатель равен 62%, что значительно ниже уровня современных требований. Для сравнения, сегодня среднеевропейский уровень – 85%, а в США – около 90%. Потому следующим шагом и стала программа нынешней реконструкции, которая позволит довести глубину переработки до 92%.

Увеличение глубины переработки фактически означает получение дополнительного количества товарной продукции, востребованной рынком. Конечно, дополнительно вырастет и качество моторных топлив, вся линейка которых в 2012 году будет соответствовать стандартам Евро-4. Но есть еще Евро-5 – самый на сегодня высокий уровень качества, и в последующие годы мы будем стремиться к достижению этой высоты. А затем наверняка появятся новые горизонты производства и новые вершины качества, к покорению которых и будем готовиться. Встав на путь развития в соответствии с мировыми тенденциями, мы не можем останавливаться.

– Хабаровский НПЗ находится в городской черте, недалеко от центра города. В этой связи внимание к выполнению экологических требований становится особенно пристальным. Какова политика предприятия на этом направлении?

– Воздействие завода на окружающую среду обусловлено двумя факторами: выбросами в атмосферу углеводородов и сбросом использованной технической воды. Вместе с модернизацией производства совершенствуется и система экологической защиты.

За последние 10 лет нами практически полностью заменено оборудование на процессе физико-химической очистки сточных вод. Мы смонтировали два австрийских флотатора и флотофильтр, что позволило сократить содержание нефтепродуктов в сбрасываемой воде в 5-6 раз. Однако действующие нормы постоянно ужесточаются.

Мы принимаем меры к тому, чтобы до конца года улучшить показатель очистки еще в 2-3 раза, сейчас занимаемся подбором необходимых реагентов. В последние годы мы переоснастили свой сырьевой резервуарный парк. У нас сейчас осталось только два сравнительно старых 10-тысячных резервуара для хранения нефти, остальные – четыре новых 20-тысячника, в которых используется совсем другой технологический подход для удержания вредных выбросов. Они созданы с использованием понтонов, которые действуют по американской технологии ultra flow, что позволяет полностью ликвидировать испарения и выбросы в атмосферу. Мы перестроили эстакады налива нефтепродуктов. Теперь налив происходит в герметичном режиме, что также исключает выбросы.

Кроме того, устанавливаемое сейчас в рамках реконструкции оборудование само спроектировано таким образом, что даст сокращение выбросов еще на 40%. Таким образом, сама техническая реконструкция предприятия и есть залог экологической безопасности производства, так как приобретаемое оборудование лучших зарубежных образцов уже содержит в себе высочайший уровень защиты от вредного воздействия на природу.