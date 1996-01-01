Две ГЭС в Приамурье построит Русгидро

Губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО в Москве подписал соглашение с главой ОАО "Русгидро" Евгением ДОДОМ о сотрудничестве области и компании на территории региона.

Соглашение предусматривает совместные действия сторон в процессе строительства Нижне-Бурейской и Нижне-Зейской ГЭС. Все обязательства по финансированию, подготовке документации, возведению объектов, соблюдению сроков работ, а также по технологическому присоединению генерирующих установок будущих станций к сетям берет на себя ОАО "Русгидро". Область готова предоставить компании льготы по налогообложению, в частности – по налогу на имущество на срок окупаемости проектов, проработать вопрос о сроках и стоимости переселения граждан из зоны затопления, оказывать содействие во всех других административных вопросах строительства.