Мы понимаем природу строительства

Рынок строительных компаний сегодня, пожалуй, один из самых "густонаселенных" и противоречивых. Встряхнувшись после кризисной спячки, он вновь изобилует предложениями. И чем их больше, тем труднее потенциальному заказчику сделать выбор.

Гость "ДК" – генеральный директор Тихоокеанской строительной компании Владимир Мезенцев – знает об этом не понаслышке.

Досье Тихоокеанская строительная компания – крупное торгово-производственное предприятие Дальнего Востока, имеющее собственные мощности во Владивостоке и Хабаровске: бетонные заводы, парк спецтехники, складские площадки, завод по производству несъёмной пенополистирольной опалубки "ЛЕГОДОМ". За 19 лет работы специалисты компании возвели более ста объектов, среди которых высотные и малоэтажные дома, торговые центры, портовые и контейнерные терминалы, прибрежные сооружения.

– Владимир Анатольевич, как профессионал с большим стажем, скажите, почему любая стройка в большинстве случаев оборачивается для заказчика большими проблемами?

– Потому что, по большому счету, всего лишь 1-2 процента компаний, работающих на рынке, заслуживают право называться строительными. Как не каждого медика можно назвать врачом и не всякого педагога – учителем, так и в нашей сфере не каждый, именующий себя строителем, таковым является. Просто несколько лет назад это стало модным видом бизнеса. Случайные люди стали вкладывать деньги в то, о чем имели весьма смутное представление, нанимая таких же случайных "специалистов". В итоге масштаб непрофессионализма достиг чудовищных размеров и вызывает возмущение и клиентов, и коллег по рынку.

Кроме того, у нас нет института заказчика. В США, например, человек, который хочет построить себе дом, не общается напрямую с подрядными организациями, а обращается в специальную структуру, где озвучивает все свои требования к будущему дому, а специалисты уже занимаются разработкой проекта, подбором строительной компании и т.д. У нас же приходится заниматься поиском подрядчика самостоятельно – через объявления в СМИ, Интернет, друзей и знакомых. При этом чаще всего клиент ориентируется на стоимость услуг, а не на их качество.

Хотя еще в конце XIX века Джон РАСКИН очень точно подметил: "Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево. Если вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, то должны учитывать и риск, на который вы идёте. А если вы на него идёте, то у вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше... Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если вы платите слишком много, то теряете какую-то сумму. И всё. Если же вы платите слишком мало, то порой вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи".

Так и при строительстве дома. Он может быть дороже, дешевле – все зависит от задачи, которую решает заказчик. Есть такое понятие, как норма капитальности объекта строительства. Понятно, что здание, рассчитанное на 15 лет, всегда будет дешевле того, что рассчитано на 100 и более. Китай и Америка, например, вообще не делают ставку на капитальность, а российская ментальность – другая: если строить – так родовое гнездо. А это требует совсем других стандартов и соответственно других денег. И когда заказчик это понимает, у него нет вопросов по ценообразованию.

Мы, например, строим элитное жилье (что выражается в детальности и технологичности самого процесса строительства, а не в смысле оснащения будущего дома золотой сантехникой). Строить ведь можно по-разному, и результаты будут такими же разными. Это как с мебелью. Есть просто кухни, а есть итальянские кухни. Казалось бы, и те, и другие решают одну и ту же задачу, только вот возможности своим обладателям предлагают разные, качественно меняя в результате жизнь.

– Тогда подскажите, как грамотно выбрать подрядчика?

– Я советую обращать внимание на шесть основных параметров. Во-первых, компания обязательно должна иметь опыт работы. На примере нашего предприятия знаю: с каждым новым объектом мы строим все лучше. Не потому, что раньше халтурили – потому что индустрия активно развивается, и новые технологии дают новые возможности. Во-вторых, во главе компании должен стоять человек с профильным образованием – тот, кто реально понимает суть строительного процесса. В-третьих, обращайте внимание на основные средства: важно, чтобы компания владела не только столом, компьютером и стулом. В идеале у нее должны быть собственные производственные мощности. В-четвертых, убедитесь в отсутствии судебных тяжб с клиентами. Также обязательно пообщайтесь с бывшими заказчиками, выслушайте их мнение и взгляните на уже готовые объекты. И, наконец, обратите внимание на… внешний вид сотрудников компании: во что одеты, каким инструментом и оснасткой пользуются. Словом, сделав серьезный мониторинг рынка, сами убедитесь, что из 100 процентов предложений останется не более двух.

– Ваша собственная компания отвечает перечисленным требованиям?

– По всем пунктам. Это и без малого 20-летний опыт работы на рынке, и наличие у меня, как генерального директора, и всей нашей дружной команды профильного инженерно-строительного образования, и готовность познакомить с нашими предыдущими проектами и их заказчиками, и уровень подготовки и оснащения персонала… Добавим к этому две производственные базы – во Владивостоке и Хабаровске, – более 80 единиц строительной спецтехники, три производства и торговое направление: мы занимаемся поставкой и реализацией различной оснастки и оборудования для строительства. В итоге полная независимость и автономность работы. А еще мы искренне любим то, чем занимаемся.

– Именно это и позволило вам относительно благополучно пережить кризис, последствия которого строительная отрасль, наравне с банковской, ощутила острее остальных?

– Да. Более того, когда наступил кризис, мы расценили его как повод и время для переосмысления и подчистки "хвостов": необходимо было оглядеться, избавиться от лишнего (персонал при этом не трогали), но работа при этом не прекращалась.

– Все эти годы вы занимались строительством индивидуальных жилых домов, а сейчас решились на собственный коттеджный поселок в Хабаровске, почему?

– Потому что этого не хватает рынку, и на это есть спрос. Есть и другой момент. Понимаете, плохо мы строить не можем, потому что слишком хорошо понимаем природу этого процесса. Конкурировать по цене с теми, кто откровенно демпингует в ущерб качеству, не хотим, но и продавать свой продукт дорого тоже не можем в силу объективных законов рынка. В итоге заработать на дальнейшее развитие бизнеса, избежав при этом кредитной кабалы, можно только путем инвестирования собственного проекта.

– А почему остановились на Хабаровске?

– Во Владивостоке очень дорогая земля (порой дороже, чем все будущее строительство), крайне дорого обходятся и получение техусловий, и подключение к инженерным сетям… К тому же, город географически зажат в определенные рамки. Хабаровской столице есть куда расти, да и власти более лояльны к компаниям, занимающимся строительством.

Поэтому три года назад мы поставили там производственную базу, оснастили парк спецтехники, нашли участок земли и стали заниматься его разработкой. Поскольку компания выступает и подрядчиком, и инвестором, темпы строительства будут высокими. Два-три пилотных дома, думаю, возведем уже в этом году, основную часть – весной следующего, а целиком завершим комплекс работ за четыре года.

– Есть ли планы по дальнейшему освоению региона?

– Мы уже этим занимаемся. В частности, через торговое направление. Регулярно принимаем участие в региональных выставках, сотрудничаем с сахалинскими, якутскими, магаданскими компаниями, посматриваем и на Москву.

– Чем амбициознее цели, тем сплоченнее должна быть команда.

– Согласен, поэтому у нас нет случайных людей, а сложившийся костяк я, как бывший военный, назвал бы кадровым полком: мы берем не числом, а умением.

Участвуя в различных конкурсах по выбору подрядной организации, нередко слышу, как рапортуют коллеги по рынку: тысяча человек штата, полторы... И прекрасно понимаю, что и кто за этим скрывается: узбеки, китайцы, вьетнамцы, корейцы… Мы не можем похвастаться количеством, но те двести человек, что у нас работают, дорогого стоят. Раздуть штат можно, но что ты готов дать людям? Предложить разовую работу и отправить в отпуск без содержания, сохраняя численность для галочки? Для нас каждый сотрудник ценен.

– При общении с кандидатом на вакансию на что обращаете внимание – на образование, опыт работы, человеческие качества?

– Для меня определяющим является желание – работать, развивать компетенцию, расти вместе с компанией. И отсутствие опыта скорее плюс, чем минус. Порой "опытный" специалист на деле не может ничего: как вложили в его голову 30 лет назад давно устаревшие знания, так и работает, при этом закрыт для всего нового. В этом смысле работать с молодыми проще, поэтому средний возраст персонала – до 30 лет.

Да, наши инженерные вузы не выпускают готовых специалистов. В лучшем случае из их стен выходят люди, знающие алгоритм выполнения какой-либо задачи. И для профессионального становления им необходимо лет пять проработать в хорошей компании, которая использует современные технологии и инновационные продукты. Я никогда не поставлю выпускника вуза сразу прорабом или мастером – его восхождение по карьерной лестнице в компании начинается с рядовых позиций, чтобы он понял всю моторику исполнения задачи. Иначе как в будущем будет спрашивать с других? И по мере того как он растет, взрослеет, ему доверяется руководство – сначала тремя, затем – десятком подчиненных и т.д.

– Сегодня много говорится о закреплении дальневосточников в регионе. Одним из стимулов может стать решение жилищных проблем, возможность приобретения качественного и недорогого жилья. Что в этом плане может предложить ваша компания?

– Технологию строительства "ЛЕГОДОМ", прошедшую многолетнюю проверку в Европе, США, Канаде, а теперь и в России. Используя несъемную пенополистирольную опалубку, которая производится на наших же заводах, можно быстро возводить здания высотой до 100 метров из монолитного бетона, после чего опалубка не демонтируется, а становится естественной теплоизоляцией. Эта технология круглогодична, не вызывает затруднений при монтаже, доступна даже непрофессионалу и позволяет строить раз в десять быстрее, экономя на оплате труда строителей и фундаменте. Последующая эксплуатация дома также обходится существенно дешевле.

– Где вы ее "высмотрели"?

– Путешествуя по Аляске. Там чем богаче владелец, тем больше его земельный участок. Так вот, на маленьких участках стоят "фанерные" дома, капитальность которых – лет пятнадцать. Состоятельные же домовладельцы строят по аналогичной "ЛЕГОДОМУ" технологии. Это несколько дороже, но зато гораздо долговечнее, надежнее и позволяет существенно экономить на последующей эксплуатации здания. Знаю это не понаслышке: сам живу в таком доме.

– За 19 лет работы компанией реализована масса проектов. А есть ли у вас проект-мечта, за который бы взялись при благоприятных условиях?

– Помню, как поразил и восхитил меня в Лондоне 40-этажный дом в форме вытянутого яйца, построенный Норманном ФОСТЕРОМ. Он интересен не только архитектурой, но и специально разработанной системой сохранения энергии. Эта, казалось бы, безумная идея обошлась в $2 млрд, но ведь все-таки была воплощена в жизнь!

Вот и у меня есть мечта построить интересное высотное здание – выше 35 этажей – используя качественно новые технологии. Опыт по возведению высотных домов у нас есть, будем постепенно идти к цели.

– И каковы задачи на ближайшее будущее?

– Развивать то, что уже заложено в компании, и шлифовать качество работы, ставить новые цели и уверенно идти вперед, возглавляя список компаний, что имеют полное право с гордостью называться строительными.