1 декабря стартует первый съезд предпринимателей Приморского края. В принципе, этого события бизнес-сообщество ждало давно. Вот только вряд съезд сможет реально помочь развитию предпринимательства в крае. Прошедший год показал, что диалог власти и бизнеса - это игра в одни ворота, где заранее определены и победитель и побежденный.

Начало зимы - время, когда можно говорить о том, какой это был год для предпринимательского сословия. И с горечью признаешь, что 2004 год был годом борьбы за свои права для всего малого и среднего бизнеса.

Еще в начале года казалось, что начался резкий прорыв в области развития субъектов малого предпринимательства. Власть стала в последние несколько лет прислушиваться к проблемам малого и среднего бизнеса. В администрации края был создан даже специальный отдел по поддержке предпринимательства. Именно этот отдел стал неким связующим звеном между властью и бизнесом. Ставшая во главе отдела Вера ЕВТУШЕНКО, по утверждению предпринимателей, стала первым чиновником, сумевшим реально сплотить между собой разрозненные группы общественных объединений предпринимателей. И проводимая линия на объединение общественных организаций вскоре принесла ощутимую пользу, которая устраивала обе стороны. Предприниматели сумели выступить единым фронтом и объединится в единое целое. Образовались общественный Совет предпринимателей Приморского края, и общественный Совет при губернаторе по малому предпринимательству.

Краевые власти новаторство поддержали, ведь им было гораздо выгоднее разговаривать и сотрудничать с одной общественной организацией, чем с десятком мелких ассоциаций. Первая реальная польза от создания подобной схемы взаимодействия воплотилась в межведомственной комиссии по преодолению административных барьеров. Помимо общественных представителей, в ее состав в качестве сопредседателей вошли вице-губернаторы и ряд представителей контролирующих ведомств.

С самого начала работы было ясно, что основная проблема предпринимателей - это незаконные проверки. На заседаниях комиссии все жаловались на то, что проводимые практически каждый день проверяющие мероприятия парализуют работу предпринимателей. "Во всем виноваты планы по штрафам, которые спускаются контролирующим ведомствам сверху", - не раз заявлял тогдашний председатель общественного Совета предпринимателей Приморского края Михаил ЛАПУШКИН.

Этот глас без внимания не остался, количество проверок резко сократилось. Если какое-то ведомство продолжало терроризировать коммерсантов, то предприниматели на комиссии могли прямо обвинить их представителей. Вице-губернаторы сразу принимали меры, и безобразия прекращались.

Одновременно с этим начались выездные семинары за пределами Владивостока. Весь 2003 г. специалисты отдела поддержки предпринимательства с наиболее активными общественными лидерами бизнес-движения (Сергей РУСАЛЕНКО, Марина ШЕМИЛИНА, Михаил ЛАПУШКИМН, Галина НИКОНОВА, Татьяна ПИТЕЛЬ) выезжали в различные поселки и районные центры края, где делились опытом борьбы с административными барьерами. Подобные десанты имели еще одну задачу: одновременно с обучением лидеры бизнес-движения проводили некий мониторинг того, что нужно сделать, чтобы предпринимательство развивалось не только в крупных городах, но и небольших населенных пунктах.

Собранная информация долго не залежалась: в сентябре в 2003 г. на выездом заседание совета в городе Уссурийске край презентовал целевую программу "Развитие малого предпринимательства в Приморском крае". Согласно ей малому предпринимательству давался самый настоящий карт-бланш. Правда, при представлении документа чиновники сразу сделали оговорку, что это только проект и на его реализацию уйдет определенное время. Но как долго, уточнять не стали.

Не ударили в грязь лицом на том знаковом совещании и предприниматели, объединившиеся в общественную организацию "Бизнес-коалиция", главенствующую роль в которой играла Приморская торгово-промышленная палата. Причем их документ был почти аналогичен по смыслу краевой программе.

Начавшийся 2004 г. ничего плохого предпринимателям не сулил. Диалог с властью был налажен, программы-"близнецы", гарантирующие стабильную жизнь, в наличии имелись. На этом фоне смена председателя общественного совета прошла незаметно. Вместо радикала Михаила Лапушкина, на пост заступила Марина Шемилина, возглавлявшая до этого Лигу торговых предпринимателей.

Однако в новом году диалог власти и бизнеса как-то поутих. Заседания краевого совета собирались не так часто, крупные чиновники своим посещением их не баловали. А о разработанных программах потихоньку стали забывать - на реализацию краевой программы не было достаточного количества средств, программа "Бизнес-коалиции" так и осталась на бумаге (она была написана на грантовые деньги, которые быстро кончились.

Но если на краевом уровне предпринимательство еще поддерживалось, то в самом краевом центре был полный хаос. Выборная кампания мэра диалогу с прежней администрацией никак не способствовала. Хотя претенденты на пост главы города Юрий КОПЫЛОВ и Владимир НИКОЛАЕВ рассматривали предпринимателей как часть электората, и поэтому поочередно делали реверансы в сторону бизнесменов. Первым попытался перетянуть на свою сторону 38 тысяч предпринимателей, зарегистрированных во Владивостоке, Юрий Копылов. Для этих целей бывший мэр буквально за две недели создал Владивостокский союз предпринимателей. Но формально созданная под мэра организация помочь ему уже ничем не могла.

А вот кандидат Николаев выглядел единственной надеждой для бизнеса. "Уж он-то на своем опыте знает, как тяжело бизнесу выживать в борьбе с чиновниками", - рассуждали на встрече с Николаевым за день до выборов собравшиеся в отеле "Экватор" владивостокские бизнесмены.

Однако, новый мэр их надежды на лучшую жизнь быстренько похоронил. Миллиардный дефицит городского бюджета заставил главу города хорошенько потрясти предпринимателей поэтому он практически сразу поднял арендные платежи за муниципальную собственность в 5 раз.

"У меня не осталось другого выхода", - каялся потом на конференции предпринимателей Владимир Николаев. Может, он и прав: время показало, что массового разорения коммерсантов не произошло. Тем не менее это был наглядный урок, что диалог власти и бизнеса идет до определенного момента: "дружба дружбой, а табачок врозь".

Согласно этому принципу поступила и краевая администрация, когда вырабатывались коэффициенты для ЕНВД. Крики предпринимательского сообщества о непосильной налоговой нагрузке вице-губернатор Александр КОСТЕНКО назвал необоснованными. "Хватит с этим бизнесом нянчиться, они уже давно выросли из коротких штанишек", - заявил он на одном из заседаний бюджетного комитета ЗС.

В сентябре прекратила свое существование краевая комиссия по преодолению административных барьеров. Про существующие программы развития малого бизнеса уже вообще никто не вспоминает. "Бизнес-коалиция", освоив положенные деньги, так и не удосужилась хоть раз высказать свое мнение по поводу повышения ЕНВД и арендных ставок. Один из известных защитников малого бизнеса Сергей Русаленко и вовсе перешел на чиновничью стезю, став помощником Владимира Николаева по вопросам предпринимательства.

"После всех наездов на бизнес, может, и не стоит нам собираться на этот съезд. Свое отношение к нам чиновники разных уровней уже показали. Все равно это будет простой формальностью", - сокрушалась в разговоре с корреспондентом "ЗР" президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина Никонова.

В общем, с чем придут на съезд предприниматели пока не совсем понятно. С одной стороны, пытаться заигрывать с властью им уже невыгодно: получив по одной щеке, подставлять другую не имеет смысла. С другой стороны, вряд ли власть вспомнит о том, какие радужные перспективы развития предпринимательства она рисовала на бумаге. Всем и так понятно, кто в "доме хозяин".