Грядет сельхозинвентаризация

В чувстве юмора нашему президенту не откажешь. В первых своих интервью после вступления в должность глава государства, одной из первых задач для страны поставил ее полную "инвентаризацию". Большинство россиян этому не придали особого значения, но у некоторых дальновидных бонз внутри похолодело, кто-то даже по телефону заказывал себе билет в теплые края с открытой датой вылета.

Но, как оказалось, все было куда прозаичнее. Владимир ПУТИН имел в виду, прежде всего, учет "государственного хозяйства" - кто и как живет, работает, кормит и зарабатывает на земле российской.

Среди первоочередных задач была перепись населения, после чего "на перо" должны были взяты частные предприниматели, а учет сельхозпроизводителей должен был поставить точку в инвентаризации.

Пятачков к осмотру

Перепись населения прошла в октябре 2002 г. Со скрипом, но удалось узнать количественный, социальный и прочий состав населения, насколько точно - другой вопрос. В этом году подобная участь ждала частных предпринимателей. Но не случалось, о чем будет сказано ниже.

Последним в очереди стоял сельскохозяйственный комплекс. Согласно существующему плану, основанному на распоряжении Правительства РФ № 1626-р от 10 ноября 2003 г. "О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи", страна должна была узнать в первую очередь - сколько у нее земли, годной под сельхозпроизводство. Далее идут учет поголовья скота и птицы, товарность сельскохозяйственного производства, структура затрат на его ведение, наличие сельхозтехники, построек производственного назначения, а также подробная структура несельскохозяйственных видов деятельности и влияние сельского хозяйства на экологию.

Во-вторых, ввиду смены социально-экономической формации, возникла острая необходимость в точных сведениях по всем категориям хозяйств: об их размерах, структуре, формах собственности и использовании сельскохозяйственных угодий в связи с изменением земельного законодательства. Не на последнем месте стоит интерес государства к демографической характеристике производителя и занятости в сельском хозяйстве, включая вторичную занятость в личных подсобных хозяйствах.

Последний раз с/х перепись проводилась в 1920 г., по окончании "военного коммунизма", в то время как общемировая практика предполагает подобное мероприятие один раз в 5-10 лет. По замыслам идеологов "инвентаризации" страны, она должна помочь решить социально-экономические проблемы конкретных областей, краев, сел и деревень. На сегодняшний день ее сроки определены, и если не произойдет ничего экстраординарного, то перепись пройдет в третьем квартале 2006 г.

Однако масштабность задач, потенциальные затраты на ее проведение и стратегическая направленность (речь идет, прежде всего, о продовольственной безопасности страны) невозможны без проведения пробной переписи. По аналогии с переписью населения, на территории двух краев - Краснодарского и Красноярского и двух областей - Пензенской и Саратовской Госстат с 1 по 25 августа апробировал будущую систему в этих четырех абсолютно разных регионах. При этом в субъектах были выбраны по два района, также по всем параметрам отличающиеся друг от друга.

Досье Пробная перепись охватила сельхозпроизводителей, среди которых 296 (крупные, средние, малые и подсобные) с/х организаций и предприятий; 1 317 крестьянских (фермерских) хозяйств; 230 индивидуальных предпринимателей; 89,9 тыс. личных подсобных хозяйств; 45,6 тыс. семей, входящих в садоводческие, огороднические, животноводческие и дачные некоммерческие объединения граждан; 11,4 тыс. граждан городских поселений, имеющих скот; 30,8 тыс. граждан, имеющих земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Бюджет пробной переписи превысил 44 млн руб.

Пока об итогах пробной переписи говорить рано, пояснила "ЗР" заместитель председателя Приморского комитета статистики Светлана АЛТУФЬЕВА, поскольку ее общероссийские итоги планируется подвести 6-7 декабря в Саратове, но сегодня можно смело говорить, что механизм ее проведения отработан. По ходу пробной переписи переписчики столкнулись с рядом проблем, которые наверняка возникнут при проведении главной кампании. Речь идет о доверии населения. В селах еще живут люди, на памяти у которых сельскохозяйственная политика государства 20-30-х, когда основные производители с/х продукции, в первую очередь хлеба, или, по советской терминологии, "кулаки" и "середняки", были уничтожены как класс.

Поэтому недоверие граждан было вполне обоснованным, а продвинутые фермеры и вовсе не пускали переписчиков на порог, опасаясь, что это приведет лишь к повышению налогов. СМИ и властям пришлось приложить немало усилий, чтобы переубедить селян в необходимости переписи. Кстати, еще задолго до проведения пробной переписи Крайстат предлагал Приморье в качестве "подопытного кролика". Однако Москва отказалась от такой инициативы. Конкретно, что ждать приморским сельхозпроизводителям от "инвентаризации", будет видно после саратовского подведения итогов.

ЧП просим не беспокоиться

Частные предприниматели, которых государство обещало взять на карандаш в этом году, могут вздохнуть спокойно. Ни в этом, ни в следующем году их переписывать не будут. Причина сбоя в общей системе "инвентаризации всея Руси" - отсутствие средств на ее проведение. Получается какой-то непонятный парадокс: на перепись небедных граждан страны нет денег.

Даже анкет, которые должны были быть разосланы еще полтора года назад, так в Приморье и не увидели. Обзвонив с десяток знакомых предпринимателей, пришел к выводу, что не только про анкеты, но и про саму перепись никто не слышал. Но это отнюдь не значит, что она не будет проведена никогда. Являясь частью Всероссийской экономической переписи индивидуальных предпринимателей, она не может заглохнуть на полпути. Хотя бы потому, что год назад уже проводилась перепись малых предприятий. Или внесение ПБОЮЛ в Единый госреестр ее заменило?