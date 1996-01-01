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Дальэнергосбыт доволен энергоаппетитом Приморья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Энергопотребление в Приморье в первом полугодии текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 5,438 млрд кВт/ч. При этом население увеличило потребление на 21,5%.

В итоге, если в прошлом полугодии среднемесячное потребление на одного абонента составляло 230 киловатт, то в этом - уже 254, сообщил на пресс-конференции директор Дальэнергосбыта (филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания») Вадим МИРОНЕНКО.

Он также отметил, что потери электроэнергии в Приморье в текущем году удалось уменьшить на 3%. В первую очередь благодаря выявлению хищений электричества и установке приборов учета.

«Потери электроэнергии, которые имеются в сетевых предприятиях, удалось снизить с 19,9% в прошлом году до 16,7%. Это значит, что почти 97 млн кВт/ч не легли в убыток, а были доставлены потребителю. Такие показатели для нас весьма ощутимы», - сказал Вадим Мироненко.

Сегодня в Приморье порядка 700 тыс. абонентов, из них 50 тыс. не имеют приборов учета, а 200 тыс. нуждается в их замене. «При этом, в нашем регионе установка элетросчетчиков - забота самого потребителя. Этим мы отличаемся от соседнего Хабаровского края, где затраты на их установку заложены в тарифах. У нас тарифы формируются без учета этой статьи расходов», - разъяснил глава Дальэнергосбыта.

Вадим Мироненко отметил, что за установкой счетчика абонент может обратиться в Дальэнергосбыт или другие сетевые организации. «Индивидуальный прибор учет стоит 2 тыс. руб. При этом его можно оплатить с рассрочкой до 5 лет по ставке рефинансирования Центрального банка. Правда, пока таких примеров нет, потребители устанавливают счетчики в основном сами. Немного сложнее с общедомовыми приборами учета - их стоимость порядка 12-15 тыс. руб., устанавливаются они управляющими компаниями. Условия рассрочки идентичны», - сказал директор Даль-энергосбыта.

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